Diablo 4: Season 1 bringt ein Item, mit dem ihr mehrere Millionen Gold sparen könnt – So bekommt ihr es

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Im Moment ist das Umskillen so umständlich und teuer, dass viele Spieler davon absehen, obwohl sie gerne andere Builds ausprobieren würden. Das ändert sich mit Season 1 dann vermutlich. Wenn ihr noch ein wenig Inspiration braucht, findet ihr in unserer Tier List die besten aktuellen Builds:

Eine der wichtigsten Anzeigen in Diablo 4 ist so kompliziert, dass Fans selbst nach der Erklärung ratlos sind

Die Schriftrolle der Amnesie ist eine Belohnung für die Reise in Diablo 4. Das System begleitet den Battle Pass. Wenn ihr die Seasons von Diablo 4 spielt, gibt es zwei Systeme, in denen ihr Fortschritte erzielen könnt:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was vielleicht noch wichtiger ist: Ihr müsst nicht jeden Paragonpunkt einzeln zurücksetzen, sondern bekommt gleich alle erstattet. Das aktuelle System erfordert, dass ihr jeden Punkt für sich wieder entfernen müsst, was für viel Kritik sorgt.

So spart ihr damit Gold: Die Schriftrolle setzt sämtliche Skill- und Paragonpunkte zurück, die ihr bis zu eurem entsprechenden Level ausgegeben habt. Das bedeutet: ihr spart rund 13 Millionen Gold pro Einsatz, so viel kostet ein „full reset.“

Insert

You are going to send email to