Ein Dungeon ist in Diablo 4 so gut, dass ihr in 2 Stunden auf Level 40 kommen könnt

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Der YouTuber Raxxanterax hat in einem Test seine Zauberin auf Stufe 40 leveln können und das in 2 Stunden und 7 Minuten. Er hat dafür den Tunnel-Dungeon verwendet und nebenbei einige Tränke konsumiert.

Wie gehe ich beim Farmen vor? Um optimal XP zu farmen, solltet ihr euch in einen Trupp begeben. Zusätzlich, bevor ihr nun eure Route startet, konsumiert ihr am besten noch einen Zaubertrank, um zusätzlich von einem 5 % XP-Bonus zu profitieren. Habt ihr alle Vorkehrungen getroffen, geht ihr wie folgt vor:

Der Tunnel von Domhainne lohnt deshalb umso mehr, da ihr in diesem Dungeon auf eine riesige Menge Gegner stoßen könnt. Zudem sind die Gänge schmal, ihr müsst also nicht auf die Suche gehen und große Räume durchkämmen, sondern könnt die Tunnel systematisch ablaufen und alle Gegner hintereinander vernichten.

Warum ist der Dungeon so gut? Mit Patch 1.1.1 hat Blizzard die Gegnerintensität aller Albtraum-Dungeons erhöht . Ihr müsst nun also nicht mehr durch leere Korridore wandern, sondern könnt ohne weiteres mit einer größeren Dichte an Gegnern und Action rechnen – das gilt auch für normale Dungeons.

Die Prio in diesem Dungeon ist es Gefangene zu befreien, doch solltet ihr den Dungeon zum Farmen verwenden wollen, so müsst ihr anders vorgehen. Es gibt einen guten Grund, warum es sich hierbei aber um einen der besten Dungeons zum Farmen von XP handelt .

In Diablo 4 ist das Leveln eurer Helden ein wichtiger Teil eurer Reise, um endlich ins Endgame zu kommen. Die Reise mag lang sein, doch mit einem bestimmten Dungeon könnt ihr in weniger als 2 Stunden Stufe 40 erreichen. Wir zeigen euch, warum.

