Diablo 4: Die Spur des Pilgers – Quest-Lösung

In Gebiet Kehjistan in Diablo 4 findet ihr eine Nebenquest mit dem Namen „Die Spur des Pilgers“ / „The Pilgrim’s Footsteps“. In diesem Guide gibt es Fundort und Lösung.

Wie bekomme ich die Quest „Die Spur des Pilgers“? Um die Nebenquest zu erhalten, müsst ihr zunächst ein altes Buch finden. Dieses liegt im Bereich der Bernsteinsande in Kehjistan nordwestlich der kaiserlichen Bibliothek.

Falls ihr den Stützpunkt „Altar des Untergangs“ schon erobert habt, könnt ihr von dem Wegpunkt, den ihr dadurch freigeschaltet habt, in Richtung Westen reiten oder laufen.

Unterwegs begegnen euch zahlreiche Gegnergruppen, vor allem, wenn ihr am Maprand und somit am Wasser entlanglauft – rüstet euch also gut dafür aus.

Hier findet ihr die Quest, nordwestlich der kaiserlichen Bibliothek – unsere interaktive Map hilft gern

Sobald ihr das alte Buch angeklickt und gelesen habt, bekommt ihr den Auftrag, der Reise des Pilgers zu folgen. Die Statue, zu der ihr reisen sollt, ist nun mit einem kleinen blauen Kreis auf eurer Map gekennzeichnet.

Folgt der Route zum blauen Kreis und schon gelangt ihr zu der Statue.

Wie löse ich die Quest „Die Spur des Pilgers“? Um die Quest abzuschließen, müsst ihr ähnlich wie in der Quest „Entsage der Mutter“ einen Emote benutzen.

Hier müsst ihr euch vor die Statue stellen und das Emote „Folgen“ ausführen. Falls ihr dieses Emote nicht in eurem Emote-Rad findet, erfahrt ihr weiter unten, wie ihr dieses anpassen könnt.

Sobald ihr das Emote ausgeführt habt, erscheint eine Kiste mit Loot. Mit dem Öffnen dieser, schließt ihr die Nebenquest ab.

Wie nutzt und wechselt man Emotes? Hier die Tasten für Maus und Tastatur sowie Controller:

Tastatur: Öffnet das Emote-Menü mit „E“ Nutzt das Mausrad, um den Emote-Tab zu wechseln

Controller: Öffnet das Emote-Menü mit „Steuerkreuz oben“ Nutzt L1/R1 oder LB/RB, um den Emote-Tab zu wechseln



Seid ihr im Emote-Menü, dann drückt „Dreieck“ oder „Y“ auf dem Controller oder wählt „Anpassen“ mit der Maus. In diesem Menü könnt ihr eure Emotes austauschen:

Was bringen Emotes? Mithilfe der Emotes ist es möglich, in Diablo 4 mit anderen Spielern zu kommunizieren. Darüber hinaus könnt ihr mit verschiedenen Schreinen interagieren, um gewisse Boni zu erhalten.

Falls ihr Fragen zu den Emotes oder der Quest habt, dann lasst einen Kommentar da. Auch für weitere Ideen zu Diablo 4 Guides sind wir offen.

Übrigens: Auch um schnell aus einem Dungeon zu gelangen, könnt ihr euer Emote-Rad benutzen.