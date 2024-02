Diablo 4: Blizzard deutet an, dass das beste Feature aus Season 2 bald zurückkommt

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Wenn ihr aktuell in Diablo 4 unterwegs seid, solltet ihr euch überlegen, welche Klassen und Builds ihr spielen möchtet. Welche sich lohnen, zeigt unsere Tier List für Season 3 in Diablo 4.

Nun bleibt zu hoffen, dass der Abschied nicht endgültig war. Ob, wann und in welcher Form die Vampirischen Kräfte tatsächlich zurückkehren, bleibt abzuwarten, dürfte aber beim Entwickler-Talk am 29. Februar geklärt werden. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Außerdem wollen die Entwickler über Bestenlisten und Balance-Updates sprechen sowie einen Punkt, der Fans der Season 2 ansprechen dürfte: „blutdurstige Mächtige, die an ihrer Rückkehr feilen“. In der englischen Version ist die Rede von „bloodthirsty powers“.

Was ist in Diablo 4 los? Blizzard hat den nächsten „Lagerfeuerchat“ für den 29. Februar um 20:00 Uhr angekündigt. Dort sprechen Mitglieder des Entwicklungsteams über neue Inhalte für die „Saison des Konstrukts“, die seit Januar 2024 läuft.

