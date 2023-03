Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 31.03

In Destiny 2 ist es wieder Zeit für das wöchentliche Spektakel, welches alle Hüter zusammenbringt: das Eintreffen von Xur. Also schnallt euch an, denn es ist Zeit für eine intergalaktische Exo-Shoppingtour. MeinMMO sagt euch wie immer, wo sie stattfindet.

Xur ist in Destiny 2 ein mysteriöser Händler aus den Tiefen des Universums. Ob du auf der Suche nach einer neuen exotischen Waffe oder Rüstung bist oder einfach nur mit Xur plaudern möchtest, jeder Hüter weiß, dass er die Lichtträger niemals im Stich lässt. Auch nicht an diesem Wochenende.

Bevor wir euch jedoch jetzt verraten, was Xur im Angebot hat und was es in den Trials zu holen gibt, könnt ihr noch unseren obligatorischen Wochenrückblick entdecken.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Aktuell sind wir in Woche 5 der saisonalen Story und nach dem neuen, großen Verlust hatten viele Spieler eigentlich auf eine Reaktion von Krähe gewartet. Die blieb bislang jedoch aus. Dafür kamen andere Herausforderungen ins Spiel, welche die Hüter diese Woche angehen konnten.

Unterstützung bekommen sie dabei von ihren neuen Kabal-Kumpels. Die erledigen gerne auch mal Strike-Bosse ohne das die Hüter groß mitschießen müssen. Manche Spieler fanden das praktisch, andere finden, die neuen Verbündeten sind nur Hindernisse.

In der Destiny-2-Community dagegen gab es rührende Hilfe für eine 69-jährige Mama und ein Hüter testete seine Grenzen und fand heraus, wie man dem PvE-Gott optimal Konkurrenz macht.

Leider kehrte in dieser Woche auch ein angeblicher Fehler zurück, der vielen Hütern Angst macht:

Bug, vor dem alle in Destiny 2 Angst haben, ist wieder da – Spieler liefert ersten Videobeweis

Alle Infos zu Xur am 31. März 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 19:00 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung, damit die Lücken in eurer Sammlung schneller schwinden.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen auf den Zielorten aktiv nutzt, so weiß trotzdem kein Hüter vor 19:00 Uhr, wo er landen wird.

Xur befindet sich dieses Wochenende in der Europäischen Todeszone, Gewundene Bucht

Landet in der Gewundenen Bucht und geht auf der Karte zum mit Pfeil markierten Punkt

Xurs Inventar vom 31.03. – 04.04. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Selbst im Lightfall-DLC wird Xur nicht müde, sein Geschäft zu betreiben. Das nette “Ich bin der Bote der Neun”-Gespräch gibts gratis dazu.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xurs Angebot vom 31.03 – 04.04 auf einen Blick

Waffe: “Dreifaltigkeits-Ghoul” – Arkus-Bogen für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: “Einäugige Maske” – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +19

Belastbarkeit: +7

Erholung: +8

Disziplin: +9

Intellekt: +6

Stärke: +17

Gesamt: 66

Jäger: “Gwisin Panzerweste” – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +15

Erholung: +6

Disziplin: +2

Intellekt: +10

Stärke: +17

Gesamt: 64

Warlock: “Apotheose Schleier” – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +8

Erholung: +18

Disziplin: +6

Intellekt: +20

Stärke: +6

Gesamt: 65

Legendäre Rüstung: “Monarchen”-Set

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Auge des Sturms”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Bewegliche Zielscheibe”

Trials kehren zurück mit einer heißen Waffe für die Hüter

“Die Unsterbliche” ist gerade die beste Maschinenpistole im Spiel – Killt in nur 0,64 Sekunden

Diese Trials-Änderungen erwarten euch in Season 20:

Es gibt kein Freelance-Modus mehr, weil Bungie die Spielersuche basierend auf dem Einsatztrupp in den Prüfungen dauerhaft aktiviert hat.

Zusätzlich gibt es in Season 20 neue Waffen zu verdienen: “Die Unsterbliche” – eine brandneue Legendäre Strang-Maschinenpistole mit 750er-Feuerrate “Astralhorizont” – eine rückkehrende Kinetikschrotflinte mit aggressivem Gehäuse, die einige neue Perks im Gepäck hat

Auch das Prämiensystem von den Prüfungen von Osiris wurde leicht verändert, damit es genauso funktioniert wie bei den anderen Händlern im Turm.

Prüfungen-Engramme aus früheren Saisons können in diesem neuen System nicht verwendet werden und müssen bei Meister Rahool entschlüsselt werden.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf der Map: Burnout

Diese Woche können die Schwitzer im PvP-Endgame auf Burnout ihr Können zeigen

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden. Das sind nützliche Informationen für das gesamte Team.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run

Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 04. April, um 19:00 Uhr erspielen.

Als Belohnung wartet, auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: “Pfeiffers Laune” ein Kinetik-Bogen

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 31. März 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 04. April 2023 um 19:00 Uhr.

Wie sehen eure Pläne dieses Wochenende in Destiny 2 aus? Werdet ihr versuchen die neue MP zu ergattern? Oder locken euch andere Optionen. Verratet es uns in den Kommentaren.

Vielleicht wollt ihr ja ein paar Ressourcen farmen und könnte diese Tipps dazu gut gebrauchen:

10 Tipps, wie man in Destiny 2: Lightfall effektiv die wichtigsten Ressourcen farmt