Destiny 2: Weekly Reset am 28.03. – Finale der Season 20 startet eine Stunde später

In Destiny 2 läutet der Dienstags-Reset stets eine neue Woche ein. Diese Woche wartet das neueste Story-Highlight um Krähe und Amanda Holliday jedoch erst ab 19:00 Uhr auf die Hüter. MeinMMO gibt euch hier den wöchentlichen Überblick zu allem, was ihr diese Woche im Spiel erledigen könnt.

Das passiert diese Woche: In dieser Woche setzt Destiny 2 zum letzten Part der saisonalen Story an, inklusive Legendärem Modus der Widerstands-Schlachtfelder. Doch auch darüber hinaus haben die Hüter in Destiny 2 eine Menge harten Content zu meistern.

Die Vorhut hat einen weiteren NPC verloren, der sich nicht davon abbringen ließ, Zivilisten aus den Fängen des Zeugen zu retten. Die Hüter müssen also ein Begräbnis organisieren und ein wachsames sowie besorgtes Auge auf Krähe werfen.

Auch der Raid “Wurzel der Albträume” legt einen Zahn zu, denn es geht großmeisterhaft zur Sache.

Neben der Story werden also vor allem im Raid die wöchentlichen Herausforderungen ab sofort jede Woche ein optionales verstecktes Ziel zu einer Begegnung hinzufügen, das, wenn es abgeschlossen wird, zusätzliche Beute gewährt. In der Schwierigkeitsstufe Normal droppen sie doppelte Prämien. Wenn ihr jedoch die Großmeister-Schwierigkeitsstufe abschließt, gibt es als Prämie eine Meister-Raidwaffe.

Vergesst auch nicht nach dem neuen Story-Part in “Vexcalibur” zu suchen, indem ihr die geheimen Wege in der exotischen Mission mithilfe der Asher-Mir-Glefe und ihres Schilds erkundet.

Neue Reset-Zeit ab sofort gültig: Wer sich wie immer pünktlich um 18:00 Uhr einloggt, sollte jedoch wissen, dass sich durch die Zeitumstellung in Deutschland auch die Resetzeiten von Destiny 2 geändert haben. Der Wöchentliche Reset findet ab sofort also wieder eine Stunde später, um 19:00 Uhr, statt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 28.03. bis 04.04.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Der Spiegelkorridor , auf dem Jupitermond Europa Elsie Bray erbittet die Hilfe der Hüter, um das Vordringen der Vex auf Europa zu stoppen. Macht euch auf und besiegt den Transzendenten Geist “Belmon” erneut in der Dämmerung.

, auf dem Jupitermond Europa

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Die Pistole “Bussard”

Das ändert sich in Lightfall bei den Dämmerungen: Die Herausforderungen der Vorhut werden angepasst, um diese Änderungen in Lightfall zu berücksichtigen. Außerdem wird Bungie ein Scoring in die Vorhut-Ops-Playlist integrieren. Je höher eure Punktzahl ist, desto größer fällt der Multiplikator für euren Vorhut-Rang aus.

Schließt Vorhut-Aktivitäten mit dem Wogen-Fokus ab. Das können entweder die saisonalen Wogen für Dämmerungen oder die wöchentlichen Wogen für Vorhut-Ops sein.

Schließt Dämmerungs-Aktivitäten ab. Bei höheren Schwierigkeitsgraden gibt es entsprechend mehr Fortschritt. Eine einzelne Spitzenreiter-Dämmerung schließt diese Herausforderung ebenfalls ab. Sie ist allerdings erst ab 11. April 2023 wieder im Spiel verfügbar.



Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Im Rotations-Raid wartet der zweite Schüler des Zeugen auf die Hüter

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist der “Schwur des Schülers” in der Thronwelt von Savathûn.

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Grube der Ketzerei” ebenfalls Extra-Spitzenloot.

Tipp: Sowohl der Rotations-Raid oder als auch der Rotations-Dungeon sind farmbar. Ihr könnt die einzelnen Begegnungen also immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalte erhältlich sind.

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als “Vermächtnis” spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Lord Shaxx lädt euch zu Rift ein. Schnappt euch also den Funken und brettert ihn euren Gegnern vor der Nase ins Rift, um zu siegen und eure Herausforderung abzuschließen.

Wo gibts diese Woche einen Bonus?

In Woche 5 gewährt euch Destiny 2 einen Bonus auf die Ränge in Trials. Das heißt ihr kommt dieses Wochenende auch schneller an die derzeit heißbegehrte Maschinenpistole “Die Unsterbliche”.

Weekly-Aktivitäten

Mara Sov hat die Hüter aus Destiny 2 in Season 20 offiziell zu ihrer Königinnengarde gemacht

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden in Jahr 6 nicht mehr gegen Savathun sondern den Zeugen als Hauptantagonist in Destiny 2 kämpfen müssen. Zur Zeit stehen viele Fragen im Raum, die vor allem mit dem ominösen Schleier gelüftet werden müssen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Keine Zeit mehr” Der Zeuge muss aufgehalten werden und die Hüter sollen ihre neue Fähigkeit Strang schnell meistern. Also begebt euch für Spitzenloot erneut auf die Jagd nach Calus, dem neuesten Schüler.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 20 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1600.

Das Soft Cap liegt bei 1750.

Das Powerful Cap bei 1800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell Leveln könnt, auch wenn sich an diesem System bald etwas ändern könnte:

Destiny 2: Enthüllung deutet massive Powerlevel-Änderungen an und die könnten euch nicht gefallen

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Schwur des Schülers“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2)

Schließt einen oder mehrere Dämmerungs-Strike ab und sammelt 200.000 Punkten (+2)

Schließt einen Dämmerungs-Strike mit der passenden Woge ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Erledigt 3 Widerstands-Schlachtfelder in der saisonalen Playlist

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 20 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1)

Prüfungen von Osiris (ab dem 31. März)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In Lightfall und Season 20 gibt es viele Cosmetics zu entdecken. Schaut also diese Woche wieder bei Tess vorbei, was sie Neues im Angebot hat.

So wurde zum Beispiel dieses Sparrow-Schmuckstück für eine harte Gangart umgebaut, sodass es nichts macht, wenn euer Gefährt bei einem soliden Titanen im vollen Rüstungspanzer mal mehr Tiefgang hat als üblich.

Dieser Sparrow hält einiges aus und ist trotzdem geländegängig

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Waffenornament für das Scoutgewehr “Jadehase” namens “Karesansui”

Exotisches Emote “Urteil des Schülers”

Exotisches Schiff “Callisto-Lanze”

Exotisches Sparrow “Offroad-Entdecker”

Exotische Geisthülle “Himmlische Hülle”

Legendäres Jäger-Ornament “Grenzenloser Umsturz-Umhang”

Legendäres Titan-Ornament “Überzeugender Rhythmus-Zeichen”

Legendäres Worlock-Ornament “Technologie-Reif”

Legendäres Waffenornament für die Handfeuerwaffe “Vertrauen” namens “Glaubwürdigkeit”

Legendäre Geist-Projektion “Riven-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Herzensbrecher-Auftritt”

Seltenes Emote “Bitte hier entlang”

Shader “Biolumen”

Shader “Dschungelviper”

Bungie wird im April einen “April April”-Tag veranstalten, der euch der Spezial-Gegenstände verfügbar machen wird. Darüber hinaus bietet auch Ada-1 diese Woche wieder alte Shader an, die ihr vielleicht noch nicht in der Sammlung habt.

Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird neue Fashion-Queen – Verkauft Shader, die sich Hüter schon lange zurückwünschen

Was denkt ihr? Ist Krähe aktuell in Gefahr dasselbe zu erleben wie die Hüter einst mit Cayde-6? Oder glaubt ihr, er wird in der Season 20 keine größere Storyrolle mehr haben? Schreibt uns eure Vermutung gerne in die Kommentare.

Für Besitzer des exklusiven Lightfall-Exotics “Quecksilbersturm” gibt es übrigens Neuigkeiten zu dem bestehenden Bug der Waffe, dank einer längst überfälligen Aussage von Bungie:

