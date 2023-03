Destiny 2: Wer Lightfall für 100 Euro vorbestellt hat, bekommt ein Exotic, das auch nach 5 Wochen noch kaputt ist

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Es gibt allerdings auch Exotics in Destiny 2, deren Bugs weniger technischer, dafür optischer Natur sind und so manchem Hüter ein süffisantes Lächeln ins Gesicht zaubern, wie die “Bondussy”:

Verratet uns: Gehört ihr zu den betroffenen Spielern, die Quecksilbersturm nicht richtig nutzen konnten? Oder juckt euch das so gar nicht, weil ihr es insgeheim gut findet das so mancher Spieler mit seiner Vorbestellung von Lightfall böse aufgefallen ist?

Wie kann man das Exotic “Quecksilbersturm” in Season 20 bekommen? Derzeit hat Bungie noch keine Möglichkeit geschaffen, das exotische Automatikgewehr ohne den Vorbesteller-Bonus zu erhalten. Es bleibt also vorerst exklusiv auf die Hüter beschränkt, die Lightfall vor dem 28. Februar 2023 bestellt haben. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass es in naher Zukunft eine neue Option geben wird, die Waffe auch anderen Spielern, die später ins DLC eingestiegen sind, zugänglich zu machen.

Das bedeutet am Donnerstag, den 30. März 2023, sollte nach der geplanten Downtime samt Patch die Waffe wieder richtig funktionieren. Bleibt nur zu hoffen, dass der letzte Satz in Bungies Mitteilung wirklich nur für die Gegner gilt und nicht als Omen für die Besitzer der Waffe fungiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hinzu kommt die Tatsache, dass Bungie lange Zeit nach Lightfall-Release kein offizielles Statement mehr dazu abgegeben hat. Man wusste also nicht was mit diesem Gegenstand passiert ist und wann das Problem gelöst werden soll.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 zeigt in seinem Trailer neue Einblicke in Strang – Der Fokus in Lightfall

Ein futuristisches Exotic, welches Spieler in Destiny 2 exklusiv als Vorbesteller-Item zu Lightfall erhalten konnten, erweist sich als äußerst komplexe Herausforderung für Bungie. MeinMMO sagt euch, welches Exotic einfach nicht funktionieren will und wann ein Fix dafür geplant ist.

Insert

You are going to send email to