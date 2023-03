Destiny 2 ändert heimlich einen Armreif, der zu sehr nach einem Geschlechtsorgan aussah

In Destiny 2 gibt es einen Armreif im neuen Raid „Root of Nightmare“, der die Spieler stark an eine Vagina erinnerte. Die Community taufte das Item liebevoll auf den Namen “Bondussy”. Nachdem Bungie von Fans darauf hingewiesen wurde, was da in ihrem Spiel so an Warmlock-Ärmeln baumelt, hat man den Armreif wortlos in einem Hotfix geändert. Aber auch das ist einigen Leuten jetzt nicht Recht.

Wie kommt es zu dem Item? Paul Tassi von Forbes erklärt, im Design der neuen Raid-Rüstung aus “Wurzeln des Albtraums” in der Erweiterung Lightfall kommen zwei Dinge zusammen:

die Kraft des Reisenden, die organische Dinge wachsen lässt

die starre Pyramiden-Struktur

Das habe zu Waffen geführt, die wirken, als wachse auf ihnen etwas Lebendiges, und zu einer „sehr wilden Raid-Rüstung“.

Wie sah das Item aus? Der Raid-Armeif, „Bond of Detestation“, für Warlocks, wirkte so, als würden Hüter eine Vagina auf dem Arm tragen.

Die Community hat Item „Bondussy“ genannt – eine Mischung aus „Bond“ für Reif und „Pussy“, ein Kosename der Vagina.

Auf Twitter haben einige Leute gesagt: Bungie? Was ist da los? Oder sie haben stolz verkündet: Habe grade die Warlock Taschen-Bondussy gelootet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bungie schließt “Mund” an Armen der Warlocks per Hotfix

Das war jetzt die Änderung: Bungie hat in einem Hotfix das Item geändert. Dabei hat man die generelle Form beibehalten, aber den Mund geschlossen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie ist die Reaktion? Auf Twitter dauerte es nicht lange, bis ein Thread aufploppte: „Offizielle Petition, um die Bondussy zu un-nerfen.“ Aktuell hat die Aktion 3.150 Likes.

Von Bungie gibt es offenbar noch kein Statement. Was will man dazu auch groß sagen?

Ist sowas schon mal passiert? Bungie hat tatsächlich schon einige Items wegen ihres Aussehens geändert. Meist ging es aber um Items, die „aus Versehen“ irgendeine problematische Symbolik hatten, die an rechtsextreme Kreise erinnerte.

Wie konnte ein rassistisches Hass-Symbol in Destiny 2 gelangen?