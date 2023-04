Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 28.04

Jeden Freitag kommt Xur in Destiny 2 und bietet den Hütern exotische Ausrüstung an. Wo sich Xur in dieser Woche aufhält und welche exotischen Gegenstände er im Angebot hat, erfahrt ihr hier.

Auch an diesem Wochenende taucht in Destiny 2 ein mysteriöser Händler namens Xur auf, um den Spielern exotische Ausrüstung und Waffen anzubieten. MeinMMO wird euch alle Infos zu Xur liefern, sobald er um 19:00 Uhr gelandet ist.

Zuvor verraten wir euch jedoch noch, was diese Woche in Destiny 2 alles passiert ist, in unserem Wochenrückblick.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche gab es viel Frustration in der Community, denn Destiny 2 wird seine Mängel derzeit nur schleppend wieder los, was auf die Stimmung der Spieler drückt.

So trendete erneut “Destiny 3” auf Twitter und manch einer wünschte sich, Destiny 2 würde auf Unreal Engine 5 und nicht auf der 11 Jahre alten Tiger-Engine von Bungie laufen.

Zuletzt wurden dann sogar Informationen dazu offenbart, die diesen Wunsch mit der Unreal Engine vielleicht wahr werden lassen – wenn auch nicht für Destiny 2.

Und die deutsche Destiny-2-Community musste sich in dieser Woche von AndyEdition verabschieden. Sein Content hat Spielern jahrelang die komplexe Story von Destiny näher gebracht. Doch sein Weg geht mit Lightfall nun zu Ende. Die Gründe dafür erfahrt ihr in diesem MeinMMO-Artikel:

Destiny 2 verliert großen, deutschsprachigen Twitch-Streamer – AndyEdition gibt nach 7 Jahren auf, euch die Story zu erklären

Alle Infos zu Xur am 28. April 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO ist ihm jedoch stets zielsicher auf den Fersen und postet euch seinen Standort, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Hier befindet sich Xur dieses Wochenende: Gewundene Bucht, Europäische Todeszone

Xurs Inventar vom 28.04 – 02.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Der Agent der Neun in Destiny 2 bietet den Spielern jede Woche eine zufällige Auswahl an exotischen Gegenständen zum Kauf an. Sein Inventar wechselt immer und ihr könnt Exo-Waffen sowie Rüstungen von ihm erhalten, um eure Sammlung zu ergänzen und Lücken zu füllen.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xurs Inventar vom 28.04 – 02.05.

Exo-Waffe: “Der Prospektor” – Arkus-Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: “Die Heilrüstung” – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +17

Erholung: +10

Disziplin: +15

Intellekt: +7

Stärke: +9

Gesamt: 65

Jäger: “Glückshose” – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +3

Erholung: +16

Disziplin: +14

Intellekt: +15

Stärke: +2

Gesamt: 65

Warlock: “Sternenfeuerprotokoll” – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +10

Erholung: +10

Disziplin: +16

Intellekt: +11

Stärke: +2

Gesamt: 63

Legendäres Rüstungsset: “Mitternachts-Dringlichkeits”-Set

Neben dem Verkauf von legendären Gegenständen bietet Xur jede Woche einzigartige Variationen von exotischen Gegenständen an, die in vergangenen DLCs verfügbar waren und nun nicht mehr erhältlich sind. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Waffen nur von Spielern erworben werden können, die auch die entsprechende Erweiterung besitzen.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Erster Schuss”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Vorpalwaffe”

Kein PvP-Endgame, dafür Eisenbanner mit “Festung”

Trefft Lord Saladin im Turm der Letzten Stadt

Destiny 2 veranstaltet diese Woche das letzte Eisenbanner mit dem Modus “Festung”. Die Meinung der Community zu dem PvP-Modus in Destiny 2 sind dabei weiterhin geteilt.

Einige Spieler schätzen die Herausforderung und die Möglichkeit, als Team zusammenzuarbeiten.

Andere Hüter kritisieren den repetitiven Charakter des Modus und dass meist nach der ersten Phase schon alles entschieden ist.

Destiny 2 spricht über die Zukunft des PvP – Bringt echtes Ranglisten-System und neues Matchmaking

Ihr könnt noch bis Dienstag, den 02. Mai im Eisenbanner den Modus spielen und euch selbst eine Meinung über “Festung” bilden.

Während die Meinungen der Community zu dem Modus Festung in Destiny 2 geteilt sind, gibt es noch andere Aktivitäten, wie die Spitzenreiter-Dämmerungen oder die Hüterspiele 2023, die die Hüter genießen können. Es bleibt jedoch die Frage, ob und wie die Entwickler von Destiny 2 den Modus verbessern müssten, um mehr Spieler anzusprechen.

Was denkst du über den Modus Festung in Destiny 2? Welche Verbesserungen würdest du gerne sehen? Hinterlasst uns eure Gedanken und Meinungen gerne in den Kommentaren.

Oder seid ihr eher Hüter der Tat und packt gleich die Shotgun aus und macht kurzen Prozess mit dreifachem Damage?

