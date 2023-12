Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 15.12.

Mit den Schneebällen diese Woche schneit auch Xur wieder für ein Wochenende in Destiny 2 vorbei. Er wird vor allem von neuen Hütern geschätzt, die dank ihm ihre Sammlung schnell vervollständigen können. MeinMMO sagt euch, wo er gelandet ist und was er im Angebot hat.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Bungie führt weiterhin einen Prozess gegen einen bekannten Cheatanbieter der sich seinem Höhepunkt nähert. AimJunkies wollte für diese wichtige Verhandlung vor einem Schwurgericht allerdings das Wort „Cheat“ verbieten lassen, denn es klingt zu sehr nach Betrug.

Im Advent gibt es natürlich auch Geschenke von Destiny 2. Diesmal wird auf EPIC die aktuelle Legacy-Edition verschenkt. Sie kostet normalerweise 59,99 Euro und ist nun für 0,00 Euro zu haben. Ihr müsst allerdings schnell sein.

Für alle Fans besinnlicher Tage mit Freunden bietet Destiny 2 noch bis zum 04. Januar 2024 das Winter-Event. Hier könnt ihr Kekse backen, eure Materialien aufforsten, mit Freunden zusammen spielen und natürlich schicke Rüstungsornamente für Glanzstaub kaufen.

Wir haben euch, passend zum Event, auch die Godrolls der Waffen aufgelistet, damit ihr wisst, wonach ihr Ausschau halten solltet: Destiny 2: Anbruch 2023 – So bekommt ihr alle Waffen und ihre God-Rolls

Alle Infos zu Xur am 15. Dezember 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: Ihm hat die feierliche Stimmung gefallen, also besucht Xur im Turm.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 15. bis 19.12. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er nur noch in Season 23 gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 15. bis 19.12.

Waffe: Schwarze Klaue – Schwert für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Hhandschlag des Lügerns – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +26

Erholung: +2

Disziplin: +23

Intellekt: +6

Stärke: +2

Gesamt: 67

Titan: Die Heilrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +8

Erholung: +24

Disziplin: +20

Intellekt: +2

Stärke: +8

Gesamt: 64

Warlock: Winterlist – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +14

Erholung: +8

Disziplin: +10

Intellekt: +16

Stärke: +6

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: “Pfadfinder”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Auge des Sturms.

Prüfungen von Osiris vom 15. – 19.12. – Maps, Waffe und Infos

Auf in die Trials

Diese Woche finden die Trials wieder statt. Lord Saladin ist weg und nun kann der 14. Heilige wieder die Stellung übernehmen in Season 23 und das PvP-Endgame veranstalten.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 19. Dezember um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Javelin-4

Die PvP-Karte “Javelin-4”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 19. Dezember um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Schneidezahn, Spurgewehr

“Schneidezahn” – Spurgewehr, Meister

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Dazu gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 15. Dezember 2023, um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 19. Dezember 2023, um 18:00 Uhr.

