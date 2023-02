Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 10.02

In Destiny 2 schaut heute Xur endlich wieder im Loot-Shooter vorbei und bietet Interessierten seine Waren an. MeinMMO zeigt euch, was er dabei hat und wo ihr ihn findet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Destiny 2 wird immer grüner. Die neue Subklasse, das mit Abstand wichtigste Feature der Lightfall-Erweiterung, taucht alles in grünen Schimmer. Und Bungie ist dazu auch mitteilungsfreudig:

Daneben haben wir diese Woche auch über die neuen Entwicklungen beim Kampf gegen Cheater berichtet:

Studio hinter Destiny fordert Millionen-Strafe für Cheat-Anbieter – Verlangt fast 1.900 € für jeden Schummler

Alle Infos zu Xur am 10. Februar 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung damit die Lücken in eurer Sammlung schwinden.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen auf den Zielorten aktiv nutzt, so weiß trotzdem kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird.

Wenn ihr bei Xur einkaufen wollt, dann fliegt nach Nessus zum Wächtergrab.

Xurs Inventar vom 10. – 14.02. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Selbst kurz vor Lightfall wird Xur nicht müde sein Geschäft zu betreiben. Doch im Gegensatz zu Spider, der oft nur krumme Geschäfte im Kopf hat, beliefert Xur euch mit guter Ware zu vernünftigen Preisen. Das nette “Ich bin der Bote der Neun”-Gespräch gibts gratis dazu.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xurs Angebot vom 10.-14. Februar

Waffe: Suros Regime – Kinetik-Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ursa Furiosa – Leere-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +19

Belastbarkeit: +10

Erholung: +2

Disziplin: +16

Intellekt: +13

Stärke: +2

Gesamt: 62

Jäger: Schwachkopf-Radar – Leere-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +3

Erholung: +17

Disziplin: +21

Intellekt: +2

Stärke: +6

Gesamt: 62

Warlock: Sternenfeuerprotokoll – Leere Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +11

Erholung: +4

Disziplin: +16

Intellekt: +7

Stärke: +9

Gesamt: 65

Legendäres Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur das “Anti-Vernichtungs”-Set. Ein Set das immer gute Werte hatte – schaut euch also die Verteilungen ruhig genauer an.

Wir arbeiten auf MeinMMO mit Nexxoss schon seit Jahren zusammen, binden seine Videos in Guides mit ein und auch beim wöchentlichen Xur-Besuch zeigt er euch heute wieder alles was wichtig ist:

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Fixer Zug”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Gesetzloser”

Prüfungen von Osiris vom 10. – 14.02. – Map, Waffen und Infos

Nach dem Eisenbanner Endgame-PvP gibt es dieses Wochenende wieder Trials – inklusive Freelance-Modus. Ihr dürft also erneut im PvP-Endgame schwitzen und bekommt sogar noch Bonus-Ränge für Trials.

Was sind die Trials in Destiny 2? Die Prüfungen von Osiris sind eine Endgame-PvP-Aktivität und sie finden jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. So wie letzte Woche. Bungie wird also dieses Wochenende erneut das Inventar des 14. Heiligen mit frischen Trials-Pässen sowie Beutezügen auf, damit ihr euren Ruhm im PvP-Endgame mehren könnt.

Prüfungen von Osiris

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt.

In der Rotation sind die Karten “Strahlende Klippen” und “Javelin-4”.

Die PvP-Karte “Javelin-4” Die PvP-Karte “Strahlende Klippen”

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 14. Februar, um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet, auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Die 140er Handfeuerwaffe “Erhabene Wahrheit”

Das Waffenkarussel dreht sich wieder in den Trials – Eine neue Meisterwaffe wartet.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 10. Februar 2023 um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 14. Februar 2023 um 18:00 Uhr.

Habt ihr die Season 19 bereits erledigt und wartet nun auf Lightfall? Oder können euch die Trials noch reizen dem Loot-Shooter einen Besuch abzustatten?