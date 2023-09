Destiny 2: Serverdown am 21.09. für Update 7.2.0.4  – Alle Zeiten und Infos

Heute wird das aufgrund des Exploits verschobene Update 7.2.0.4 in Destiny 2 aufgespielt. Neben einer Downtime wird es auch die Dropraten der Raid-Essenzen verbessern und weitere Features bringen. MeinMMO sagt euch, wann der Serverdown beginnt und wie lange er dauern wird.

Das müsst ihr heute wissen: Das Bungie-Help-Team hat seit dem Wochenende hart daran gearbeitet, den Waffen-Exploit aus dem Spiel zu entfernen. Dazu wurden Waffen und Fähigkeiten vorübergehend deaktiviert und gecraftete Waffen von unfairen Vorteilen befreit.

In der Folge tauchen jedoch derzeit noch viele Fehlercodes im Spiel auf, die von einigen Hütern auf die Fehlerbehebungsbemühungen von Bungie zurückgeführt werden. Es liegt jedoch nicht nur am epischen Crafting-Bug, dass Destiny 2 Errorcode-Schluckauf hat.

In einer offiziellen Erklärung von Bungie-Help wurde bekanntgegeben, dass die Destiny 2-Server neben dem Fehler auch Opfer von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) waren, die nichts mit den laufenden Bemühungen zur Behebung des Crafting-Problems zu tun hatten. Diese Angriffe haben zusätzlichen Druck auf die Systeme ausgeübt.

Bei solchen Angriffen wird ein Zielsystem mit überwältigendem Datenverkehr aus mehreren Quellen überflutet, wodurch es für seine Benutzer unzugänglich wird und überlastet ist.

Dazu schrieb der Bungie-Entwickler David Hostler via Twitter/X: “Es ist immer frustrierend [von Spielern] zu hören, dass „Destiny-Server/-Dienste scheiße“ sind, wenn es sich manchmal nur um einen DDoS-Angriff handelt.“

Der Exploit bei der Waffenherstellung ist zwar teilweise noch im Spiel und auch die DDoS-Attacken scheinen noch nicht überstanden, dennoch soll am heutigen Donnerstag das Update 7.2.0.4 online gehen. MeinMMO sagt euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wartung am 21.09. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter/X über die genauen Zeiten informiert. Die geplante Ausfallzeit beträgt heute 2 Stunden und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet zunächst die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Gegen 16:15 Uhr gehen die Server offline. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Season 22 Update 7.2.0.4 an den Start bringen. Es wird nach und nach ausgerollt, sodass die Spieler auf allen Plattformen es herunterladen können.

Um 19:00 Uhr soll dann alles wieder online sein und ihr könnt euch wieder versuchen einzuloggen.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 21:00 Uhr andauern.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem kann es nach der Wartung zu Warteschlangen beim Login kommen, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Last-Probleme zu vermeiden. Es kann also sein, dass ihr länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.2.0.4 in Season 22

Der Großmeister-Raid von Crota soll heute endlich an den Start gehen.

Das wird in Update 7.2.0.4 enthalten sein: Der heutige Server Down für Update 7.2.0.4 wird die Waffenherstellung größtenteils wieder zum erwarteten Verhalten zurückkehren lassen.

Unzulässige Rahmen und Vorteile für hergestellte Waffen werden durch legitime ersetzt und jeder Versuch, neue Waffen herzustellen, die nicht zulässig sind, führt dazu, dass der Spieler zum Anmeldebildschirm weitergeleitet wird.

Mit diesen Korrekturen fühlt sich Bungie derzeit sicher, dass sowohl der Großmeister-Raid für “Crotas Ende” als auch der neue Kontrolle-Modifikator “Schachmatt” nicht mit unfairen Mitteln von den Hütern gespielt werden können.

Bungie hat allerdings noch weitere bekannte Probleme, die man bearbeiten muss:

Die saisonale Herausforderung „Wir drehen uns Runde um Runde“ zählt nicht die in Gambit generierten Sphären.

In der Erzählung eines Toten gibt es doppelte (und falsche) Hinweise darauf, wie man sie erhalten kann.

Einige Waffen aus Crotas Ende haben nicht durchgehend einen Feuerton.

Einige Spielende können die Mission „Letzter Wille und Testament“ nicht beenden.

In der Beschreibung der legendären Version der Aktivität „Savathûns Säule“ wird fälschlicherweise angezeigt, dass Spielersuche verfügbar sei.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Falls ihr weitere Fehler im Spiel kennt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Patch Notes für Update 7.2.0.4 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update 7.2.0.4 in Form von Patch Notes. Diese kommen allerdings erst heute Abend online und geben dann einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, werden wir diesen Artikel aktualisieren und die Patch Notes verlinken, da sich später noch etwas ändern kann.

Ihr findet in dieser Box die aktuellen Patch Notes zum Update, sobald sie veröffentlicht wurden.

Für die Destiny 2-Community kam die offene Ankündigung von Bungie überraschend. Einige bedankten sich für die Bereitstellung der internen Informationen zum DDoS-Angriff. Andere Spieler waren dagegen von den hartknäckigen Störungen an ihrem Zockerabend entmutigt.

Was sagt ihr zu der Mitteilung? Findet ihr das war der richtige Schritt in diesem Fall die Details der Ausfälle genauer offen zu legen? Und wie denkt ihr über die DDoS-Angriffe auf die Server. Denkt ihr, dass könnte darauf zurückzuführen sein, dass Bungie den Spielern „ihre lustigen Waffen weggenommen“ hat? Verratet uns eure Sicht der Dinge bitte in den Kommentaren.