Destiny 2: Server Down für Update 7.3.4 am 30.01. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was steht in den Patch Notes? Eine vollständige Übersicht aller behobenen Probleme und Verbesserungen wird erst heute Abend verfügbar sein, nachdem das Update live gegangen ist.

Das wird heute behoben: Ende letzten Jahres hat Bungie damit begonnen, einige Verbesserungen an der Sprachfilterung im Textchat vorzunehmen. Es gibt jedoch noch Probleme. So kann es vorkommen, dass Hüter weniger oder mehr sprachliche Inhalte sehen als zuvor. Bungie will diese Auswirkungen jedoch in seinen Updates reduzieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to