Destiny 2: Server Down für Patch 7.0.5.2 – Alle Zeiten und Infos

Am heutigen 2. Mai steht in Destiny 2 eine geplante Wartung bevor, die zu einem vorübergehenden Serverdown führen wird. MeinMMO sagt euch, wann, wie lange und wird den Serverdown live begleiten.

Das müsst ihr heute wissen: Hüter geben das nicht gerne zu, aber die regelmäßigen Serverdowns von Destiny 2, mit denen Bungie seinen Weltraum-Shooter wartet, sind für so manchen der reinste Albtraum.

Auch wenn es oft nur wenige Minuten sind, ist ein Ausfall der Server vielen ein Dorn im Auge.

Man kann während dieser Zeit schließlich kein Destiny 2 zocken.

Spieler haben auch über Drittanbieter-Apps keinerlei Zugang zu ihren Charakteren oder Statistiken.

Es gibt zudem keine Möglichkeit, sich im Spiel zu treffen, zu raiden oder sich ins PvP zu stürzen.

So steht auch heute wieder eine geplante Wartung in Destiny 2 bevor, die zu einem vorübergehenden Serverdown führen wird. Bungie hat diese Wartung angekündigt, um verschiedene Fehler und Probleme im Spiel zu beheben und die allgemeine Stabilität der Server zu verbessern.

MeinMMO bleibt jedoch währenddessen erreichbar und listet euch die deutschen Ausfallzeiten und alle bekannten Probleme auf. Sobald die Server offline sind, berichten wir zudem live zum Serverstatus.

Wartung am 02.05. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Wie immer hat Bungie via Twitter die genauen Zeiten mitgeteilt. Diesmal müsst ihr 45 Minuten ohne Destiny 2 auskommen und außerdem beginnt die Hintergrund-Wartung früher und endet später.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 16:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:15 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.0.5.2 wird in dieser Zeit auf allen Plattformen ausgerollt und kann geladen werden.

Offiziell werden die Server dann bereits gegen 19:00 Uhr wieder online sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet um 21:00 Uhr, wenn alles glattgeht. In dieser Zeit könnt ihr jedoch bereits wieder zocken.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartung läuft, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst direkt nach dem Update zudem eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Hotfix 7.0.5.2 in Season 20

Das bringt der Hotfix heute: Das Destiny-Player-Support-Team powert seit Wochen durch und arbeitet daran, Fehler zu beheben, damit das Spielerlebnis besser wird. Also werft gedanklich die Wrestling-Intro-Songs in voller Lautstärke an und gönnt euch die zielgerichtete Liste der bekannten Probleme.

Audio-Bug treibt vor allem die Headset-Nutzer in Destiny 2 auch weiterhin in den Wahnsinn.

Alle, die bereits das Schiff „Dreister Funke“ erworben haben, können die Quests „Letzter Wille und Testament“ nicht mehr abschließen.

Die Rüstungsmods „Mächtige Freunde“ und „Strahlendes Licht“ benötigen mindestens eine Rüstungsladung, um aktiviert zu werden.

Es können keine Beutezug-Prämien für die Twitch-Erweiterung beim Kryptarchen eingefordert werden.

Einige Triumphe der Hüter-Spiele werden früher als vorgesehen aktiviert. Aus diesem Grund blinkt der Titel-Tab. Diese Triumphe können heute, nach dem Start der Hüter-Spiele, weggeklickt werden.

In der “See der Schatten”-Dämmerung führt das Auslöschen im Endgegnerbereich dazu, dass einige Feinde und Champions in einem vorherigen Bereich wiedererscheinen, wodurch Platin-Prämien blockiert werden.

Der Vexcalibur-Katalysator-Triumph schließt nicht ab.

Wenn man eine Meisterwerk-Waffe weiterverbessert, scheint es so, als ob man +20 auf den Basiswert erhält, während man in Wirklichkeit nur +10 auf den Basiswert erhalten kann.

Die Verwendung von drei Kopien derselben Widerstand-Rüstungsmod macht keinen Unterschied zur Verwendung von zwei Kopien derselben Mod.

Es gibt Berichte, dass Strahlend die Barriere-Champions nicht mehr betäubt. Feuer-Sprites können nicht mehr durch Granaten-Kills erzeugt werden.

Manche Spieler erhalten einen “Driver Load Error (1275)” in Verbindung mit dem BattlEye-Dienst.

Ein Problem hindert Spieler daran, ihre Bungie-Konten mit dem Store zu verknüpfen. Aufgrund dieses Problems wird die Kauffrist für die Raid-Jacke „Wurzel der Alpträume“ bis Mittwoch, den 3. Mai um 08:59 Uhr, verlängert.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere “Nummer-Guardians” warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können statt die Meldung “Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung” zu erhalten.

Bungie untersucht zudem das vermehrte Auftreten von verschiedenen Fehlercodes im Spiel.

Patch Notes für Hotfix 7.0.5.2 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.5.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

In diesem Block könnt ihr später die Patch-Notes finden, sobald sie veröffentlicht wurden.

Wie denkt ihr über die heutige geplante Wartung und den vorübergehenden Serverdown in Destiny 2? Findet ihr, die Fehler haben sich bereits minimiert und ihr seid somit froh, dass Bungie sich um Bugs und die Stabilität des Spiels kümmert? Oder gehört ihr zu den Hütern, die sich darüber ärgern, dass man in der Abendzeit während der Wartung nicht spielen kann? Schreibt eure Antwort bitte in die Kommentare

