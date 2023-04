Heute wird in Destiny 2 erneut ein Server Down durchgeführt. Bungie versucht die Klapperkiste am Laufen zu halten, damit ihr diese Woche Eisenbanner zocken könnt. Wir zeigen euch alle wichtigen Zeiten und Patch Notes in unserer Übersicht und sind währenddessen live dabei.

Das müsst ihr heute wissen: Nach dem großen Mid-Season-Update fährt Bungie diesmal die Server für einen kleineren Patch herunter. Dieser wird wie üblich versuchen, einige Bugs zu beheben und die Stabilität zu verbessern.

MeinMMO listet euch die Ausfallzeiten und zudem bekannte Probleme auf, die Hüter derzeit plagen.

Wartung am 25.04. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Wie immer hat Bungie via Twitter die genauen Zeiten mitgeteilt. Diesmal müsst ihr 30 Minuten ohne Destiny 2 auskommen. Ihr könnte also in der Zwischenzeit ins Freie gehen und Gras anfassen.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:30 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.0.5.1 wird in dieser Zeit auf allen Plattformen ausgerollt und kann geladen werden.

Offiziell werden die Server dann bereits gegen 19:00 Uhr wieder online sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet jedoch erst um 20:00 Uhr, wenn alles glattgeht. In dieser Zeit könnt ihr jedoch bereits wieder zocken.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Hotfix 7.0.5.1 in Season 20

Das bringt der Hotfix heute: Bungie arbeitet sich kontinuierlich durch die Fehlermeldungen, die seit dem Start von Lightfall gemeldet wurden.

MeinMMO zählt euch hier Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind. Was jedoch davon gefixt wird, zeigen erst die Patch Notes.

Truhen am Zielort in der ETZ enthalten keine Prämien, wenn sie geöffnet werden.

Das Übertragen eines fehlenden Gegenstands aus den Loadouts über die Destiny-API kann bei einigen Spielern zum Absturz führen.

Der Aspekt des Strangjägers „Fesselnder Einschlag“ löst einige Klassenfähigkeits-Mods nicht aus.

Der Text zur saisonalen Zurücksetzung der Hüter-Ränge gibt fälschlicherweise an, dass die Ränge 6 bis 10 Aufstiegsränge seien und Spieler auf diesen Rängen am Ende der Saison auf Rang 5 zurückgesetzt würden. Tatsächlich sind die Ränge 7 bis 11 Aufstiegsränge und Spieler auf diesen Rängen werden am Ende der Saison auf Rang 6 zurückgesetzt.

Patch Notes für Hotfix 7.0.5.1 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.5.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Sollten euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sein, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf MeinMMO. Je öfter Fehler angesprochen werden, desto schneller landen sie auf Bungies ToDo-Liste.

Während der Downtime von Destiny 2 könnt ihr gerne hier euer Fachwissen zum Loot-Shooter testen:

