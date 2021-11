In Destiny 2 trollen Spieler gerade ihre Teams mit einer fiesen Masche – „Es ist höllisch unfair!“

In Destiny 2 häufen sich die Berichte, dass einige Spieler unfair von ihren LFG-Teammates aus den Einsatztrupps gekickt werden. Vor allem im Endgame ist das eine besonders fiese Masche. Die so gekickten Spieler bekommen nämlich keinen Spitzenloot und auch keine Triumphe mehr.

Es ist eine echt gemeine Sache in Destiny 2, mit dem Spieler derzeit das Spiel ihrer Teammates kaputtmachen. Immer mehr Spieler, die so bereits getrollt wurden, berichten davon. Der Kick aus Endgame-Aktivitäten findet derzeit vor allem über die LFG-Spielersuche vermehrt statt. Wer über LFG (Looking for Group) nach einem Einsatztrupp für das Endgame sucht, wie Raids oder Spitzenreiter, riskiert immer öfter ebenfalls ein Opfer dieser unfairen Trollerei zu werden.

Möglich wird das „Team-Trolling“ durch die Option „Truppmitglied rauswerfen“, die Destiny 2 den Truppführern im Optionsmenü offen anbietet.

Truppführer können so selbstständig Einsatztrupp-Mitglieder entfernen

Es findet keine Abstimmung über die Entfernung aus der Aktivität statt

Die verbliebenen Trupp-Mitglieder haben keinen Vorteil durch den Kick

Spieler missbrauchen die Funktion: Eigentlich sollte diese Funktion „Truppmitglied rauswerfen“ von Truppführern nur genutzt werden, um toxische oder AFK-Spieler zu entfernen. Also immer dann, wenn jemand in einem Raid beispielsweise nicht aktiv mitmacht, den Rest des Teams negativ beeinflusst oder sich im Ton vergreift. Doch die Funktion wird jetzt immer öfter missbraucht.

Diese Einblendung bekommen getrollte Teammitglieder nach dem Kick.

Team-Trolling ist kein Spaß mehr: In jedem Spiel gehört Trolling sicherlich mit dazu. Vor allem die eigenen Teammates werden in Destiny 2 durchaus gerne mal getrollt. Es ist jedoch nicht mehr lustig, wenn daraus unfaire Nachteile entstehen. Bei einem Kick kurz vor Ende einer harten Aktivität wird Spielern absichtlich der Loot vorenthalten. Im Spitzenreiter ist beispielsweise der Beitritt zum Trupp deaktiviert. Gekickte Spieler können also gar nicht wieder beitreten. Auch eine Wiedergutmachung für solche Aktion gibt es nur selten bis gar nicht.

Wie mies die Masche im Spiel wirklich ist, könnt ihr in diesem Video sehen. Kurz bevor der Spieler seinen Loot abholen kann, wird er vom Truppführer einfach gekickt und fragt sich „Warum sind die Leute so?“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Darum ist die Aktion besonders ärgerlich: Während normaler Loot noch an die Post geschickt wird, passiert das bei besonderem Raidloot nicht. Droppt dem Spieler also beispielsweise endlich das seltene Raid-Exotic Vex-Mythoclast in der Gläsernen Kammer, würde er sie nicht erhalten.

Auch im Garten der Erlösung bekommt man keine Göttlichkeit für die erledigte Raid-Quest, wenn man am Ende der Aktivität nicht die Kiste öffnen kann.

Destiny 2: So löst Ihr die neue Quest für das Raid-Exotic Göttlichkeit

Team-Trolling ist nicht nur gemein, sondern auch höllisch unfair

Die Spieler in Destiny 2 finden das „Team-Trolling“ höllisch unfair. Es mag spaßig klingen, doch wenn es einem selbst passiert, ist es sehr frustrierend und keine Erfahrung, die jemand machen will. Viele betroffene Spieler wünschen sich daher von Bungie eine Lösung und machen sogar eigene Vorschläge.

So berichtet der Spieler OhPxpi im reddit:

Vor ein paar Monaten habe ich 8 Stunden im Raid verbracht, um meinen Freunden zu helfen, die Göttlichkeit zu bekommen, nur damit wir alle drei gekickt werden, nachdem wir den Boss getötet haben. Wir schafften es am nächsten Tag noch einmal, aber das war trotzdem ärgerlich.

Der Spieler ThatsWat_SHE_Said war ebenfalls betroffen und stimmt ihm zu und lässt seinem Unmut ebenfalls freien Lauf.

Wurde aus einem Prophezeiungs-Boss-Checkpoint geworfen, als er [der Boss] dahinschmolz. Was wirklich ein Schlag ins Gesicht war, weil ich ein paar Mal das einzige lebende Mitglied war und in diesem Lauf einige haarige Momente rettete. Fühlte sich verdammt großartig an! Ihr zwei A**** wisst, wer gemeint ist.

Crypticfreak hat ähnliche Erfahrungen und beschreibt im Subreddit auch eine Idee, wie Bungie so etwas in Zukunft verhindern könnte:

[…] nach dem Clearing des Bosses gekickt zu werden, sollte keine Option sein. Zumindest sollte während der letzten Begegnung eine vorübergehende Kick-Sperre wirksam werden […] und die sollte 120 Sekunden bis nach dem Boss-Kill andauern. Ich denke, dies löst all diese Probleme und ist dennoch fair gegenüber den legitimen Teammitgliedern. Wenn eine Gruppe versucht, eine Blaubeere zu piesacken, kann man ihn immer noch kicken, aber er bekommt zumindest seinen Loot.

Das Thema war übrigens nicht nur im reddit heißt diskutiert. Auch im Bungie-Forum berichten Spieler immer wieder über ihre schlechten Erfahrungen mit den fiesen Kickern im LFG. Der Spieler DerpyTaco11 schlägt beispielsweise im Forum vor, diese Truppführer auf ganz spezielle Art „auszuzeichnen“.

So haben andere Entwickler das Problem gelöst: Vergleichbare Shooter, wie erst kürzlich Outriders (im Juni-Patch via reddit), die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten, sind das Problem bereits aktiv angegangen. Hier wurde eine Sperre implementiert, die verhindert, dass Spieler gegen Ende einer Aktivität andere Spieler aus dem Einsatztrupp kicken können. Das heißt, wer es bis zum Boss schafft, bekommt auch definitiv seinen verdienten Loot.

Schließlich könnte einem im Endgame genau das Item droppen, das einem noch zu einem Build wie diesem verhilft:

Spieler in Destiny 2 erreicht nach 6000 Stunden einen Meilenstein, den man für unmöglich hielt

In Destiny 2 wäre es vielleicht sogar sinnvoll, wenn Truppführer die Einsatztrupp-Mitglieder nur dann entfernen können, wenn sich das Team im Orbit befindet. Denn nicht jeder Spieler in Destiny 2 hat einen Clan, wo man sich jederzeit auf seinen Truppführer verlassen kann.

Wie sind eure Erfahrungen? Wurdet ihr auch schon so getrollt und konntet deswegen euren Loot nicht abholen oder einen Triumph nicht abschließen? Seht ihr Potenzial im Lösungsvorschlag von crypticfreak?