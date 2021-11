Spieler in Destiny 2 erreicht nach 6000 Stunden einen Meilenstein, den man für unmöglich hielt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von solch einem krassen Build? Habt ihr es schon geschafft drei Stats auf ihr maximales zu pushen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Hüter sammeln Unmengen an Rüstungen und Mods zusammen , um passende Builds kreieren zu können. Hohe Statuswerte helfen dem Hüter öfter ihre Granaten aufzuladen oder öfter auszuweichen. Im Endgame ist das entscheidend, da ihr so besser überleben könnt.

In Destiny 2 versuchen viele Hüter ihre Statuswerte auf einem hohen Level zu halten. Dadurch erhaltet ihr gewisse Vorteile, die euch im Kampf unterstützen. Nun hat ein Hüter das Unmögliche geschafft und vier Statuswerte auf ihr maximales Level erhöht. Wir von MeinMMO zeigen euch, was dran ist.

