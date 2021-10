Verrückter Clip zeigt, wie sich ein Titan in Destiny 2 dank seiner Ulti vor dem sicheren Tod rettet

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von solchen Rettungsaktionen? Findet ihr sowas cool und habt ihr selbst davon Gebrauch gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wann ihr zu solchen Mitteln greifen musstet.

Kann man das auch mit anderen Ultis machen? Natürlich eignen sich auch andere Klassen für solche Rettungsaktionen. Der Jäger kann zum Beispiel mit seinem Leere-Bogen mehrere Pfeile in der Luft verschießen. Wenn man das zur richtigen Zeit und mit etwas Schwung ausführt, befindet man sich einige Zeit in der Luft bis man hinunterpurzelt.

In diesem Clip befindet sich der Titan in dem Strike „ Die verdrehte Säule “. Nachdem er sich auf eine Bohrplattform begeben hat, klatschte er einen Zenturio um und übersah, dass die Sprungplattform gar nicht aktiviert wurde.

In Destiny 2 haben die Ultis immer bestimmte Aufgaben. Manche sind für den Schaden zuständig, andere für den Schutz. Nun ist ein Clip aufgetaucht, bei dem ein Titan mit seiner Super neue Wege der Nutzung definiert. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist.

