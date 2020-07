Dank eines Glitches in Destiny 2 können Spieler sich gerade gleich die dreifache Ladung Loot aus einer Quest sichern. Das geht aber nur, wenn man nicht schon zu weit vorangekommen ist.

Was ist das für ein Glitch? Ein Spieler auf reddit machte in seinem Post auf einen Fehler aufmerksam, der einem in der neuen Eisenbanner-Quest gleich die dreifache Menge an Loot einbringen kann.

In der Quest muss man 25 Kills mit Automatikgewehren und 25 Kills mit Pistolen einsacken. Als Belohnung gibt es die Waffen „Der Vorwärtspfad“ und „Die Rettung des Narren“.

Das klappt eigentlich nur einmal pro Account. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail des Glitches gehen, aber im Groben fanden Spieler heraus, dass man sich gleich dreifache Drops sichern kann, wenn man die Quest auf mehreren Charakteren aktiviert, bevor man sie abgeschlossen hat.

„Vorwärtspfad“ und „Rettung des Narren“ kann man sich grad schnappen

Spieler teilweise zu schnell unterwegs

Das ist ungewöhnlich: Das ganze funktioniert wohl nur, wenn man die Quest eben noch nicht zuvor abgeschlossen hat. Sonst wandern Automatikgewehr und Pistole in den Loot-Pool und können nur noch schwer zielgerichtet gefarmt werden. Langsamere Spieler, die mit der Quest also noch nicht fertig sind, könnten hier sogar profitieren.

Was nützt das? Wer sich eine gute Version der beiden Waffen holen möchte, kann so ein wenig seine Chancen erhöhen. Beide können mit den neuen Perks „Eiserner Griff“ und „Eiserner Blick“ rollen.

Das Eisenbanner läuft noch bis nächsten Dienstag, kehrt aber jeden Monat zurück. Es gibt also auch so noch genug Chancen auf den Loot.

Das sagen die Spieler: In den Kommentaren finden sich viele Spieler, die sich ein wenig ärgern, nicht früher auf den Post gestoßen zu sein.

„Wo warst du vor 10 Minuten?“, schreibt ein User (via reddit), der die Chance wohl knapp verpasste.

„Ich hab’s down gevoted, damit es nicht gleich gefixt wird“, will ein anderer User (via reddit) den Tipp wohl erstmal geheim halten.

„Was wird wohl zuerst kommen – ein Patch, oder ich, wie ich die Pistolenkills schaffe?“, rätselt ein weiterer (via reddit).

Wer die Quest noch nicht abgeschlossen hat, kann sich aber ein paar gute Waffen sichern. Die kann man dann zumindest bis zum „Waffenruhestand“ aufleveln. Der wiederum sorgte zuletzt vor allem in Bezug auf Rüstungen für Aufregung.