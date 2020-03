Destiny 2 verkauft keine Lootboxen mehr, weil wir im Jahr 2020 sind

Destiny 2 ändert die Art, wie man Geld verdient. Statt auf kaufbare Lootboxen, die Glanzengramme, zu setzen, sollen Spieler künftig wissen, für was sie Geld ausgeben. Das soll ab Season 10 gelten, die am Dienstag startet. Damit folgt Destiny 2 dem Trend, den Fortnite vor einigen Jahren begründete.

Das ist die Ansage von Bungie: Der Chef Luke Smith sagt: Man wolle, dass Spieler wissen, was etwas kostet, bevor sie es kaufen.

Die Glanz-Engramme wird man daher ab Season 10 nicht mehr verticken. Die bleiben aber ein kostenloser Teil des Season-Passes.

Luke Smith, sowas wie „Destiny Jesus.“

Was sind das für Engramme? Die Glanz-Engramme (Bright Engrams) in Destiny 2 sind saisonale Lootboxen, die kosmetische Items enthalten. Sie passen zu der Season oder dem Event passen, das gerade aktiv war, als Spieler sie erhalten haben.

Diese Engramme konnte man entweder bekommen, indem man Destiny 2 spielte und im Level aufstieg oder man ging in den Shop zu Tess Everis und holte sich die Lootboxen für Silber, die Echtgeldwährung.

Früher bekamen Spieler für jeden Level-Aufstieg nach dem Max-Level so eine Lootbox, heute hängen die am Season-Pass.

Künftig wird es nur noch möglich sein, die Lootboxen durchs Leveln des Season-Passes zu erhalten und nicht mehr im Shop.

Alle paar Level im Season-Pass erhalten Spieler weiter eine Lootbox.

Cash-Shops im Wandel der Zeit

Warum machen die das? Das ist ein Wandel in der Industrie, den Fortnite eingeleitet hat:

Noch bei Overwatch (2016) war es üblich, den Spielern „Lootboxen“ zu geben, aus denen dann zufällig ein Gegenstand fallen konnte. Das mal ein Hauptpreis, besonders seltener Gegenstand, meist aber eine Niete, ein besonders häufiger Gegenstand. Bei Overwatch konnten Spieler sich Lootboxen entweder verdienen oder sie kauften sie einfach für echtes Geld.

Overwatch zelebrierte die Lootboxen

Mit Fortnite: Battle Royale (2017) wechselte das angesagte Modell auf einen Cash-Shop, mit ständig wechselndem Angebot. Spieler konnten jetzt gezielt das kosmetische Item kaufen, was sie wollen; der „Glücksfaktor“ verschwand.

Fortnite hat mit diesem Modell und dem Verkauf von Battle-Passes im Jahr 2018 angeblich drei Milliarden US-Dollar verdient.

Gleichzeitig kam Kritik an den Lootboxen auf. EA, die bei FIFA 20 auf Lootboxen setzten, mussten sich etwa vor der britischen Regierung für ihr Geschäftsmodell verteidigen. Es hieß dann, das sei kein Glücksspiel, es seien „recht ethische Überraschungs-Mechaniken.“

Es gab zudem Regeln, durch die Publisher in China verpflichtet wurden, die genauen Prozentzahlen für die Wahrscheinlichkeiten der enthaltenen Items offenzulegen.

Im Shop von Fortnite weiß man genau, was man bekommt, wenn man es kauft.

Monetarisierung bei Destiny 2 total durcheinander

Das steckt dahinter: Es ist in den letzten Jahren was in Bewegung gekommen: Der Trend in der Gaming-Industrie geht von Lootboxen weg hin zu bewussten Käufen. Dem Trend will Bungie jetzt offenbar ab Season 10 auch in Destiny 2 folgen.

Damit entspricht Bungie dem Zeitgeist, aber es ist nicht so, als hätte Bungie hier auf eine riesige Einkommensquelle verzichtet.

Denn das Erstaunliche ist, wie wenig diese Änderung die Leute bei Destiny 2 interessiert. Auch Bungie selbst scheint dem Thema kaum Priorität einzuräumen: Die Glanzengramme waren in der Ankündigung von Luke Smith irgendwie die 18. Sache, die aufgeführt wurde, als der Blogpost schon dem Ende entgegen ging. Viel mehr Aufmerksamkeit erhielt die Nachricht, dass legendäre Waffen ein Verfalls-Datum bekommen.

Das ist ein Zeichen dafür, dass das „Everversum-Konzept“ von Destiny nicht aufgeht: Denn man konnte ja schon vorher gezielt Items kaufen. Offenbar hat ohnehin kaum wer Lootboxen in Destiny 2 erworben.

Destiny 2 hat aktuell eine überladende Monetarisierung mit

kaufbarer Erweiterung Shadowkeep

extra kaufbaren Seasons

einem Season-Pass mit kosmetischen Gegenständen

einem Cash-Shop mit kosmetischen Gegenständen

und den Lootboxen mit kosmetischen Gegenständen

Da fällt es nicht weiter auf, wenn mit den kaufbaren Lootboxen ein irgendwie überflüssiger Teil rausfällt. Zumal Spieler die Glanzengramme ohnehin weiter verdienen. Denn die Glanzengramme sollen weiter als Belohnung im Spiel bleiben.

Die Lootboxen aus dem Cash-Shop zu nehmen, ist eine Entscheidung mit „symbolischem Charakter.“ Aus Spieler-Sicht ändert sich da wohl einfach nicht viel.