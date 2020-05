Dickes Grafik-Update bringt den Horror von Dead by Daylight zurück

Die Entwickler von Dead by Daylight haben viel vor. Die Grafik soll „stolz neben Next-Gen-Spielen“ stehen können. Und es kommt auch Crossplay …

Vor einigen Tagen hat Dead by Daylight einen größeren Stream abgehalten. Der Anlass dafür waren die Feierlichkeiten zum 4. Geburtstag des Horror-Spiels. Begleitet wurde das mit der Ankündigung des neuen Killers „Pyramid Head“, der aus Konamis Spielereihe Silent Hill stammt.

Doch auch abseits dieser Ankündigung hatte Dead by Daylight viel Neues zu erzählen. So werden zwei der größten Fan-Wünsche endlich in die Tat umgesetzt. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben und ein dickes Grafik-Update soll Dead by Daylight bereit machen, um auch neben anderen „Next Gen“-Titeln zu glänzen.

So umfassend wird das Grafik-Update

Nach 4 Jahren ist die Grafik von Dead by Daylight nicht mehr die frischeste. Vor allem Objekte wie die Generatoren oder die Paletten, die bereits seit Beginn im Spiel sind, sehen veraltet und äußerst pixelig aus. Auch einige der ersten Maps sind nicht mehr zeitgemäß und schlicht hässlich im Vergleich zu neueren Karten wie dem Krankenhaus.

Generatoren sind bald kein Pixel-Brei mehr!

Viele Karten strahlen einfach nicht mehr die Grusel-Atmosphäre aus. Genau das wollen die Entwickler ändern. Sie haben vor, mit dem Grafik-Update den „Horror“ in Dead by Daylight wieder aufleben zu lassen. Die Karten sollen sich beklemmend, gruselig und einfach unheimlich anfühlen. Deshalb planen die Entwickler ein ziemlich umfangreiches Grafik-Update.

Doch auch die Animationen (von Killern, Überlebenden und Objekten) sowie verschiedene Spezialeffekte sollen aufgehübscht werden. So sollen alle Karten mehr Lichtquellen (und dadurch auch mehr Schatten) bekommen, um eine düstere Atmosphäre zu erzeugen. Ein paar Bilder der neuen, überarbeiteten Assets haben die Entwickler bereits gezeigt.

Das Yamaoka-Anwesen wird noch unheimlicher mit coolen Licht-Effekten.

Die „Work in Progress“-Überarbeitung einiger Maps könnt ihr in diesem Video sehen, ab Minute 49:20:

Allein für diese Aufgabe hat man neue Leute eingestellt und quasi „ein ganzes Team darauf angesetzt“, um all die Dinge grafisch aufzupolieren. Das wird also keine kleine Aufgabe, die man „nebenbei“ verfolgt, sondern ein größeres Unterfangen.

Crossplay kommt – PS4, Xbox One und Switch spielen mit PC

Eine der wohl größten Ankündigungen war das Crossplay-Feature, das kommen soll. Im ersten Schritt wird es übergreifende Freundeslisten zwischen Spielern auf Steam und dem Windows Store geben – die beiden Plattformen haben ohnehin schon Crossplay, da sie beide auf dem PC spielen. Später kommen dann die Konsolen hinzu, also PlayStation 4, Xbox One sowie die Nintendo Switch.

Crossplay ist dann übrigens fester Teil des Matchmakings – ihr werdet ganz automatisch gegen und mit Spielern gematcht, die auf anderen Plattformen spielen.

Wann kommt Crossplay? Einen genauen Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Die Entwickler haben allerdings vor, Crossplay bis „zum Ende des Jahres“ auf allen Plattformen zu aktivieren.

Noch in diesem Jahr kommt Cross-Play – ihr könnt dann gemeinsam auf PC, PS4, Xbox One und Switch spielen.

Was ist mit Fortschritt und Freunden? Das ist ein wichtiges Thema für Behaviour. Mit Crossplay gehen nämlich auch übergreifende Freundeslisten einher und die Frage, ob der Fortschritt auf unterschiedlichen Plattformen geteilt wird. Hier macht man sich gerade Gedanken zur Umsetzung und will das zu einem späteren Zeitpunkt genauer erläutern. Es sind Gespräche mit Sony und Microsoft notwendig, weshalb die Entwickler hier noch keine festen Zusagen machen können.

Für das kommende Jahr hat Dead by Daylight also eine Menge geplant. Wenn die Ideen gut umgesetzt werden, hat das Horror-Spiel eine ziemlich aussichtsreiche Zukunft vor sich.