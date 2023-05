Eines der besten und komplexesten Strategiespiele auf Steam ist kurz kostenlos, bietet netten Rabatt danach

In The Elder Scrolls Online rückt der Release der „Necrom“-Erweiterung immer näher. In einem neuen Trailer sehen wir nun, wie düster das DLC wird.

Mit den neusten Erweiterungen hat sich Crusader Kings 3 immer stärker zu einer Art RPG-Hybrid entwickelt und viele Rollenspiel-Aspekte eingebracht. So könnt ihr etwa euren eigenen Thronsaal einrichten und mit dem DLC „Tours and Tournaments“ sogar mit eurem Herrscher durch die Lande reisen. Ihr findet hier den Test der GameStar zum DLC .

Das macht Crusader King’s so gut: Auf Steam kommt Crusader Kings 3 mit 88 % positiven Bewertungen „sehr positiv“ an. Laut steamcharts zockten jetzt zum kostenlosen Wochenende über 41.000 Spieler.

Lediglich der Einstieg kann durchaus schwer sein: ihr werdet vermutlich die ersten 10 Stunden damit verbringen, überhaupt die Grundlagen zu lernen. Wir geben euch in unserem Einsteiger-Guide 5 Tipps für den Start in Crusader Kings 3 .

Crusader Kings 3 ist ein sogenanntes „4X“-Spiel, in dem ihr quasi ständig in der Makro-Ansicht unterwegs seid und ganze Reiche oder Armeen verwaltet, statt einzelne Gebäude und Einheiten.

Was ist das für ein Spiel? In Crusader Kings 3 seid ihr ein historischer oder selbst erstellter Herrscher zwischen dem 7. und 15. Jahrhundert. Dabei könnt ihr als Fürst, König oder Kaiser verschiedener Länder in Europa, Asien und Teilen Afrikas spielen.

Insert

You are going to send email to