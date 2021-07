Geheime Änderung in CoD Warzone setzt Camper unter Druck – Die Spieler freut’s

Mit den Zip-Lines könnt ihr schnell vertikale Wege in Call of Duty: Warzone überbrücken, doch bisher konntet ihr nur nacheinander an den Seilen hochklettern. Die Mid-Season 4 hat das geändert.

Worum gehts? Fallen die Entwickler von Call of Duty: Warzone in alte Muster zurück? Eine wichtige Änderung war mal wieder nicht in den Patch Notes der Mid-Season 4 zu finden.

Seit einigen Monaten sind die Warzone-Entwickler viel offener und transparenter bei den Änderungen am Spiel geworden. Früher gab es andauernd geheime Anpassungen, die von engagierten Spieler und Content Creatorn erst entdeckt werden mussten.

Doch dieses Mal war es wohl nur ein Versehen. Entwickler Raven Software bestätigte die „geheime“ Änderung bereits und erklärt: Ja, ihr könnt die Zip-Lines jetzt als Team benutzen und müsst nicht mehr warten, bis euer Team-Mitglied oben angekommen ist.

Zip-Lines sind jetzt fähig zu Multi-Taksing

Wie sieht das aus? Auf reddit gab es kurz nach dem großen Update der Mid-Season 4 die ersten Videos zu der Änderung:

Man kann sehen, dass alle 3 Spieler fast zeitgleich oben ankommen. Eine kleine Verzögerung gibt es allerdings – ähnlich wie auf Leitern könnt ihr nicht auf derselben Höhe mit der Zip-Line fahren. Sobald ein Spieler jedoch ein paar Meter nach oben fährt, kann schon ein zweites Team-Mitglied den Weg antreten.

Bisher musstet ihr warten, bis die Zip-Line komplett frei ist, um ebenfalls den Weg nach oben anzutreten. Nun kommt ihr beinahe gleichzeitig oben an und könnt eventuelle Camper direkt unter Druck setzen – oder alle gemeinsam drauf gehen.

Was sagen die Spieler dazu? Schaut man auf die Kommentare im reddit-Thread, dann kommt die Änderung sehr gut an. Der Kommentar mit den meisten Likes lautet: „Das ist womöglich die wichtigste Änderung aus dem Patch. Das könnte ein Gamechanger sein, besonders beim Flughafen-Tower“. Auch der User „Ok-Bag3000“ bekam viele Upvotes für sein Kommentar „GGs Raven – ich liebe es“.

In dem Thread entstand auch eine interessante Diskussion über die Taktiken beim Flughafen-Tower und was passiert, wenn die Endzone eines Battle Royale bei dem beliebten Camper-Stützpunkt endet.

Einige Spieler empfinden die neuen Zip-Lines jedoch als nicht so „bahnbrechend“. So schreibt der „PrussianEagle1871“: „Jetzt kann dein ganzes Squad massakriert werden, statt nur einem Typen“. Ein anderer macht einen weiteren Verbesserungs-Vorschlag und wünscht sich, dass man C4 an dem Seil anbringen könnte, um den Campern oben direkt ein wenig einzuheizen.

Im Großen und Ganzen kommt die Änderung sehr gut an. Auch wenn einige darauf hinweise, dass es beinahe ein Jahr gedauert hat, diese Anpassung zu bringen. Die Zip-Lines kamen mit der Season 5, als noch CoD MW das Hauptspiel war.

Auch wenn oben keine Camper warten – durch die tragfähigen Zip-Lines könnt ihr als Team schneller vorgehen und die Änderung ist durchaus sinnig. Es war immer sehr nervig, unten lange darauf zu warten, bis die Zip-Line frei wird. Bei richtig langen Zip-Lines stand man mehrere Sekunden rum und das Team war dadurch sogar ungewollt voneinander getrennt.

Die nächste kleine, aber wichtige Änderung scheint auch schon in den Startlöchern zu stehen: Totenstille bekommt einen Konter und mit einem bestimmten Perk eurer Feinde dann trotzdem hören.