Wie in einem Action-Film: Spieler in CoD Warzone liefert Hollywood-reife Kill-Show

Immer wieder glänzen Spieler bei Call of Duty: Warzone durch Ausnahme-Leistungen und sehenswerte Einlagen. Ein Reddit-User präsentierte nun ein Video, das einer Szene aus einem Action-Streifen im nichts nachsteht und wird dafür gerade von Tausenden gefeiert.

Was hat es mit dem Video auf sich? Wer ein passionierter “Call of Duty”-Spieler ist, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal einen unvergesslichen Kill gelandet oder mal einen Helden-Moment gehabt, der sich für immer ins Gedächtnis gebrannt hat.

Und genau mit einem solchen Moment begeistert der Reddit-User Angry_Hoosier in der Season 4 gerade die Community auf Reddit. Der legte nämlich eine Hollywood-reife Show hin und zeigte, dass Warzone neben Rambo oder John McClane durchaus auch Action-Stars aus den Reihen der Spieler zu bieten hat.

“Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Action-Film”

Mit diesem Titel postete Angry_Hoosier vor Kurzem seinen Clip auf Reddit und sorgt damit überwiegend für große Begeisterung.

Was hat der Spieler so besonderes gemacht? Das knapp 30-sekündige Video zeigt ihn in einem Plunder-Match in der Warzone. Dort fährt er gerade auf einem Zug, als sich von hinten parallel zu den Gleisen ein Fahrzeug nähert.

Angry_Hoosier springt kurzerhand auf den vorbeifahrenden Geländewagen auf, wirf eine Ladung C4-Sprengstoff drauf, springt ab und jagt das Fahrzeug in die Luft. Dann gibt er einem der am Boden liegenden Gegner stylisch mit einem coolen Finisher den Rest, knipst einen anderen mit seiner Waffe aus, erldeigt dann noch einen Feind, der sich auf den hinteren Wagons des Zuges befand und springt selber wieder auf den Zug auf.

Doch seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So reagieren die Spieler: Angry_Hoosier wird auf Reddit massiv für diese Action-Einlage mit Tausenden von Likes und in zahlreichen Kommentaren gefeiert. Der Tenor: Das ist eine der sehenswertesten Einlagen, die viele bei Warzone gesehen haben – wirklich wie aus einem Hollywood-Streifen-

Allerdings gibt es auch durchaus einige kritische Stimmen, die zwar sagen, dass es tatsächlich durchaus cool aussieht, aber auch so anmutet, als wäre es gestellt – was im großen und ganzen der mitschwingenden Begeisterung aber keinen wirklichen Dämpfer versetzt.

Und selbst wenn es tatsächlich gestellt wäre – das Ganze muss man erst einmal überhaupt so hinbekommen. So geht aus den Kommentaren unter anderem hervor, dass viele bereits solche Sprünge auf fahrende Autos gewagt und probiert, aber nie überlebt haben. Die Szene – ob nun gestellt oder nicht – kann sich absolut sehen lassen und könnte aus der richtigen Perspektive und mit dem richtigen Schnitt locker den Stoff für einen bombastischen Trailer liefern.

Was haltet ihr von dem Clip? Coole Action-Einlage oder lässt euch das absolut kalt? Denkt ihr, die Szene ist gestellt? Und was war euer unvergesslicher Moment in Call of Duty – ob nun in Warzone oder in einem anderen Ableger? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.

Übrigens, vor Kurzem sorgte bereits eine andere Action-Einlage bereits für allerlei Begeisterung – DER Rambo-Move schlechthin: Spieler landet krassen Stunt-Kill auf dem Motorrad – Rambo wäre stolz