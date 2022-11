Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019.

Es wäre absolut ein Grund gewesen, die Strafverfolgungsbehörden hinzuzuziehen, wenn jemand aufgetaucht wäre, um einen unserer Mitarbeiter zu konfrontieren. […] Belästigt nicht die Leute an der Front – versucht es bei einem Vorgestzten, der Autorität hat“ ( via twitter.com ).

Auf der Seite der Industrie lassen sich einige solcher Aussagen finden. Sie sagen klar, dass so etwas nicht ok ist und manche fühlen sich durch solche „direkten Anfragen“ auch bedroht.

Wie sehen die Reaktionen aus? Die sind sehr gespalten, was sich bereits in der ersten Kommentar-Diskussion im Thread auf Reddit zeigt. Der erste Kommentar lautet: „Du bist ein Held“. Darunter schreibt der User „RandomJPG6“ – „Nein, ist er nicht“.

PlumContent schreibt noch, der Security-Mitarbeiter hätte ihm geraten, sich aufgrund eines Spiels nicht so sehr aufzuregen und geduldig zu bleiben. Der Thread-Ersteller meint, es sei für ihn jedoch sehr frustrierend, dass er nicht einmal mit jemandem am Telefon darüber reden könnte.

Dafür machte er sich auf zu einem Activision-Studio in Austin, Texas/USA und bekam sogar Antworten auf seine Bann-Story. Jetzt gibt es jedoch Diskussionen, ob die ganze Aktion in Ordnung war oder einen Tick zu aufdringlich.

Ein Spieler von Call of Duty: Modern Warfare 2 erzählt seine Geschichte über einen angeblich falschen Bann im Shooter. Frustriert darüber, dass er mit niemandem über den Bann sprechen kann, macht er sich auf zum Activision-Büro in Texas, USA. Er kommt zwar nur bis zur Security, hat aber tatsächlich Antworten bekommen – und löst eine hart geführte Debatte aus.

