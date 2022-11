Genialer Trick levelt Waffen von CoD MW2 in Rekordzeit – Wenn ihr mutig genug seid

Waffen-Leveln in Call of Duty: Modern Warfare 2 kann schon mal in echte Arbeit ausarten. Spieler fanden jetzt jedoch einen Trick, der in wenigen Sekunden so heftig viele Waffen-XP ausschüttet, dass ihr kaum mit dem Zählen hinterherkommt.

Spieler von Call of Duty haben ein seltsames Hobby: Waffen leveln. Ständig sind wir dabei, irgendeine Knarre auf das Maximum zu bringen. Wir brauchen Aufsätze, Gold-Camos und vor allem das Gefühl, etwas fertiggebracht zu haben.

Wenn man kurz nach Release Tipps zum Leveln sucht, dann findet man oft den Verweis auf den großen Modus „Invasion“ – schön Bots hinter den feindlichen Linien abgrasen und die XP genießen.

Allerdings hat der Modus bisher seine effizienteste Art des Waffen-Levelns versteckt. Findige Spieler entdeckten nun die Methode und konnten kaum fassen, wie schnell die Waffen nach oben gingen. Die Zutaten: ein feindlicher bemannter Panzer und die Feldaufrüstung „Störmine“.

CoD MW2: Schnell leveln mit der Kamikaze-Methode

Wie funktioniert der Trick? Schleicht oder fahrt in die Nähe eines gegnerischen „IAV“ – das ist eine Version der Panzer. Ihr erkennt ihn daran, dass die Klappe oben zum Einstieg offen ist. Jetzt sollte langsam klar sein, dass es gleich gefährlich wird.

Der Panzer muss von einem feindlichen Soldaten besetzt sein – sonst kann die „Störmine“ ihre Arbeit nicht verrichten. Nehmt als euren ganzen Mut zusammen, springt auf den feindlichen Panzer und setzt eure Störmine oben auf die offene Klappe.

Danach zückt ihr die Waffe, die ihr leveln wollt und genießt den Aufstieg in Rekord-Tempo:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Mine sichert euch solange XP, wie sie aktiv ist oder bis ihr oder der gegnerische Panzer down gehen. Ein regelrechtes XP-Fest – vor dem jedoch einige Spieler im Reddit-Thread warnen.

Die hohe Anzahl XP in so einer geringen Zeit könnte als „auffälliger Wert“ wahrgenommen werden. Manche Spieler warnen deshalb vor einem möglichen Bann.

Beide Mechaniken – Panzer und Mine – funktionieren jedoch ganz normal, wie sie auch in anderen Situationen funktionieren würden. Die Mischung der beiden sorgt jedoch aktuell für einen kräftigen Schwung Waffen-XP.

Wir rechnen jedoch damit, dass der Trick demnächst generft wird. Entweder zeitnah oder spätestens zum Start der Season 1 von Modern Warfare 2 – das wäre am 16. November.

Ebenfalls rechnen wir mit dem Nerf einer bestimmten Waffe, die derzeit als Allzweckgerät durch die Lobbys randaliert: Eine Waffe in CoD MW2 übernimmt fast alle Aufgaben – „Beste Schrotflinte, Pistole, DMR und Sniper in einem“