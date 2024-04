In einem Shooter für 15 € müsst ihr bei jedem Schuss euer Gehirn einschalten, weil ihr pro Level nur eine Kugel habt

Children of the Sun ist ein düsterer Shooter auf Steam, in dem ihr nicht nur den Abzug betätigt, sondern auch die Kugel steuert.

Was ist das für ein Spiel? Children of the Sun (Steam) ist eine Mischung aus Shooter und Puzzle-Spiel. Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin, die lediglich „das Mädchen“ genannt wird und zieht mit einem Scharfschützengewehr in den Kampf gegen einen Kult. Dieser Kult führt Gräueltaten für seinen Meister aus.

Im Verlauf der Geschichte müsst ihr verschiedene Level absolvieren, in denen ihr jedes Mal das gleiche Ziel habt: Alle Kultisten töten.

In jedem Level habt ihr allerdings nur eine einzige Kugel, um mehrere Gegner auszuschalten. Glücklicherweise besitzt die Protagonistin die Fähigkeit, die abgefeuerten Kugeln in der Luft zu lenken und nach einem Treffer neu zu zielen, um sie zum nächsten Gegner zu leiten.

Das Gameplay ist dementsprechend kein klassischer Shooter. Ihr lauft nicht durch die Map und ballert ungezügelt mit Schusswaffen um euch. Stattdessen drückt ihr einmalig den Abzug und steuert dann die abgefeuerte Kugel durch das Level. Die Herausforderung ist dabei, einen Weg zu finden, trotz Hindernisse alle Gegner ohne Fehlschuss auszuschalten.

Hier seht ihr einen Trailer zu Children of the Sun:

Was macht das Spiel besonders? Das Alleinstellungsmerkmal von Children of the Sun ist ganz klar die Möglichkeit, die Flugbahn der Kugel zu beeinflussen, um die Rätsel-artigen Level zu absolvieren. Dennoch fällt der auch durch seinen zugleich bunten und düsteren Artstyle auf, der eine bedrückende Atmosphäre erzeugt.

Zudem ist Children of the Sun auch für Gamer geeignet, die normalerweise keine Shooter spielen, da ihr das gesamte Spiel nur mit der Maus steuert. Dadurch funktioniert der Puzzle-Shooter auch sehr gut als „Spiel für nebenbei“.

Wie kommt das Spiel an? Children of the Sun feierte am 9. April 2024 seinen Release auf Steam, doch da es sich bei dem Shooter um das Projekt eines kleinen Indie-Entwicklers handelt, sind noch nicht sonderlich viele Bewertungen verfügbar.

Auf Steam sammelte Children of the Sun seit der Veröffentlichung 174 Spieler-Rezensionen, davon sind jedoch immerhin 95 % positiv. Spieler loben vor allem, dass die kurze Spielzeit von knapp 2-4 Stunden Spaß gemacht habe und der Vibe und die Präsentation stimmte.

Spieler schreiben in ihren Bewertungen:

„Obwohl Children of the Sun kurz ist, hat es die perfekte Länge für das, was es ist.“

„Das Spiel ist sehr kurz und prägnant, erlaubt es aber, die Level zu wiederholen, um die Punktzahl in den Leaderboards zu erhöhen. […] Ich kann dieses Spiel nur empfehlen.“

„Zu kurz, aber ein absolutes Vergnügen. Für den niedrigen Preis würde ich es empfehlen.“

„Ist es ein herausragendes zweistündiges Erlebnis mit mehr Stil als die meisten Spiele in ihrer gesamten Laufzeit haben? Auf jeden Fall.“

Wenn ihr also auf der Suche nach einem kurzen Spiel seit, dass ihr schnell durchspielen könnt, ist Childen of the Sun vielleicht einen Blick wert. Doch wenn euch das zu viel Puzzle-Gameplay und zu wenig Shooter ist, dann schaut mal hier vorbei:

