In einem neuen Koop-Shooter auf Steam schlüpft ihr in die Rolle eines Cowboys der Zukunft und stellt euch dem Kampf gegen gesetzlose Aliens.

Um welches Spiel geht es hier? Cowboy 3030 ist ein neues Spiel auf Steam, das am 28. Mai 2024 in den Eary-Access starten soll. Entwickelt wird es von dem Indie-Studio Soy Boy Games. Aktuell könnt ihr schon die Demo-Version über die Plattform spielen.

Wie der Name schon vermuten lässt, schlüpft ihr in dem Third-Person-Shooter in die Rolle eines Cowboys im Wilden Westen der Zukunft. Denn in dieser Welt ist die Zeit des Wilden Westens nie richtig zu Ende gegangen.

Im Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf den Kampf zwischen den Cowboys und den gesetzlosen Aliens werfen:

Was erwartet euch? Der Shooter spielt in einem futuristischen Wilden Westen im Jahr 3030. Eure Mission ist es, die Nebularos zu vernichten. Die Nebularos sind eine Bande von außerirdischen Schurken und Robotern und sie treiben in eurer Heimat ihr Unwesen.

Die Entwickler selbst beschreiben ihr Spiel als einen spannenden 3D-Bullet-Hell-Roguelite-Shooter. Ihr könnt im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern gemeinsam spielen.

Was genau ihr euch darunter vorstellen könnt, lassen die ersten Bilder des Trailers vermuten. Zu sehen ist eure Spielfigur, wie sie mit gezielten Schüssen ihre Gegner angreifen. Dabei weicht man großen und flächendeckenden Gegenangriffen aus.

Versprochen wird hier, dass jeder Gegner andere und individuelle Angriffsmuster hat, die euch als Spieler auf Trab halten sollen. Mit einem Elektro-Lasso, Revolvern, Scharfschützengewehren oder auch Bomben sollt ihr euch dagegen behaupten können.

Als Spieler sollt ihr die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Charakteren zu wählen, die ebenfalls unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Im Trailer sind bis jetzt zwei Charaktere zu sehen. Wie viele weitere Charaktere nach dem Early-Access folgen werden, ist nicht bekannt.

