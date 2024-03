7 Koop-Spiele auf Steam, die ihr online mit Anfängern spielen könnt

Gerade wenn man mit Freunden spielt, die sonst eigentlich nie ein Videospiel in die Hand nehmen, kommt schnell die Frage auf: „Was kann ich überhaupt mit denen spielen?“ In unserer Auswahl findet ihr Titel, die sich auch für Spieler eignen, die kaum Erfahrung haben.

Nach welchen Kriterien wurden die Spiele ausgesucht? Wir haben in unserer Auswahl den Fokus darauf gelegt, dass man die Spiele wirklich auch als jemand spielen kann, der bislang noch nie ein Spiel gespielt hat. Vor allem Shooter oder Koop-Spiele für die man schnelle Reaktionen benötigt, sind deshalb nicht in der Liste enthalten.

Die Reihenfolge der Spiele bezieht sich dabei nicht auf ihre Qualität, sondern auf ihre Anfängerfreundlichkeit: von „keine Gaming-Erfahrung nötig” zu „ein bisschen Erfahrung wäre wohl gut.”

Zu jedem Spiel findet ihr eine kurze Spielbeschreibung sowie einen Trailer und die Begründung, warum wir das Spiel vorschlagen.

Keep Talking and Nobody Explodes

Entwickler: Steel Crate Games | Release-Datum: 8. Okt. 2015 | Altersfreigabe: Ab 6 Jahren | Steam-Seite: Keep Talking and Nobody Explodes | Maximale Spieler im Koop: 1 Entschärfer, unendlich viele Helfer

Keep Talking and Nobody Explodes ist ein Koop-Spiel, in dem ein Spieler vor einer Bombe sitzt und die anderen Spieler die Anleitung zum Entschärfen in der Hand halten. Das einmalige Konzept des Spiels kann auch mit Spielern gespielt werden, die gar keine Videospiele mögen.

Diese können dann die Anleitung, ausgedruckt oder als PDF nehmen, und dem Spieler sagen, was er zu tun hat, um die Bombe zu entschärfen. Läuft die Zeit ab oder machen die Spieler zu viele Fehler, geht sie in die Luft.

Warum ist das Spiel empfehlenswert? Das Spiel ist sehr simpel gehalten und bereitet doch viel Spaß. Durch die immer schwieriger werdenden Level werden das Chaos, der Spaß und die Herausforderung immer größer.

Das Spiel eignet sich für einige Abende und bietet dank Steam-Workshop auch neue Level. Das Spiel ist eher nicht für Kinder geeignet, auch wenn die Altersfreigabe ab 6 Jahren ist. Ein weiteres Plus ist, dass nur eine Person das Spiel kaufen muss, der Rest kann kostenlos auf die Anleitung zugreifen.

Inzwischen gibt es auch eine Mobile Version.

Moving Out 2

Entwickler: SMG Studio, Devm Games | Release-Datum: 15. Aug. 2023 | Altersfreigabe: Ab 6 Jahren | Steam-Seite: Moving Out 2 | Maximale Spieler im Koop: 4

Moving Out 2 ist der Nachfolger des beliebten ersten Teils. Bei Moving Out geht es, wie der Name schon verrät, ums Umziehen, dabei müsst ihr, mit Hilfe eurer Freunde, Fernseher, Vasen und auch Schafe durch die Gegend tragen.

Aber Achtung: Die Level von Moving Out 2 sind keine gewöhnlichen Häuser. Vielmehr geht es darum, einen kleinen Hindernisparkour zu überwinden, und das alles mit Zeug in der Hand.

Die wichtigste Neuerung des zweiten Teils ist dabei der Online Koop-Modus, der es euch erlaubt, mit euren Freunden auf der ganzen Welt zusammenzuspielen.

Warum ist das Spiel empfehlenswert? Moving Out 2 hat ein wirklich einfaches Spielprinzip, das auch Kinder schnell verstehen und sorgt mit der Kameraperspektive auch dafür, dass man immer weiß, was zu tun ist. Außerdem bietet das Spiel eine kostenlose Demo-Version, bei der ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen könnt.

Der Schwierigkeitsgrad steigt recht flach an, wird aber gerade in den schwierigsten Leveln recht anspruchsvoll, dadurch liefert Moving Out 2 gleich mehrere Abende Spaß für Freunde und Familie.

Overcooked 2

Entwickler: Ghost Town Games Ltd., Team17 | Release-Datum: 7. Aug. 2018 | Altersfreigabe: ab 0 Jahren | Steam-Seite: Overcooked 2 | Maximale Spieler im Koop: 4

Overcooked 2 ist ähnlich wie Moving Out 2 der Nachfolger eines beliebten Couch-Koop-Titels, der nun mit der Fortsetzung einen Online-Multiplayer-Modus erhalten hat. Im Spiel müsst ihr zusammen mit euren Freunden ein Restaurant leiten. Dabei gilt es, die Wünsche der Gäste zu erfüllen und kein Essen anbrennen zu lassen.

In vielen unterschiedlichen Leveln und Herausforderungen liefert das Spiel viel Abwechslung, auch wenn die Mechaniken immer ähnlich bleiben.

Warum ist das Spiel empfehlenswert? Das Spiel wirkt im ersten Moment ähnlich zu Moving Out 2, doch wird es hier deutlich schneller, deutlich schwieriger und stressiger. Die Steuerung ist recht simpel und auch Anfänger sollten keine Probleme damit haben, das Spiel zu verstehen.

Die Level später im Spiel sind wirklich herausfordernd und hektisch, weshalb wir das Spiel für Spieler empfehlen, die schon ein wenig Erfahrung haben.

