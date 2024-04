Ein neues Spiel auf Steam gibt mir die Fähigkeit, die ich mir als Kind immer gewünscht habe

Wie der Trailer schon zeigt, könnt ihr mit dieser Fähigkeit ziemlich gut eure Gegner umgehen oder euch an sie anschleichen. Auch in eurer Fortbewegung, seit ihr dadurch viel weniger eingeschränkt. So könnt ihr ganz einfach Wände hochgleiten oder auf den ersten Blick unüberwindbare Hindernisse eben doch bewältigen.

In Ereban nutzt die Heldin ihre Kraft allerdings auf eine etwas andere Weise. Sie kann in die Schatten eindringen und durch diese reisen. Damit bietet das Spiel vor allem beim Stealth-Gameplay ziemlich viele Möglichkeiten.

Was macht das Spiel so interessant? Ereban: Shadow Legacy hat mich persönlich mit dem ersten Blick auf den Trailer direkt angesprochen. Denn die Protagonistin besitzt Fähigkeiten, die ich mir als Kind immer gewünscht habe.

Was ist das für ein Spiel? Ereban: Shadow Legacy ist ein neuer 3D-Platformer vom Indie-Studio Baby Robot Games, der am 10. April 2024 auf Steam erschien. Vor allem durch eine besondere Fähigkeit der Protagonistin könnte das Spiel unter vielen anderen Platformen herausstechen und die Stealth-Mechanik auf ein neues Level bringen.

