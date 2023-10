Blizzard wirbt mit neuem Video zu Diablo 4: Aber muss es löschen, weil sie sich blamieren

Morgen startet Season 2 in Diablo 4 und was wäre da besser geeignet, um darauf aufmerksam zu machen als ein neues Video von Blizzard. Die Entwickler stellten in diesem einige der wichtigsten Änderungen dar, doch mussten es kurz darauf löschen.

Was war das für ein Video? Blizzard veröffentlichte auf X (ehemalig Twitter) ein nun gelöschtes Video zu Diablo 4 Season 2. In diesem wurden einige der wichtigsten QoL-Änderungen des Hack & Slays dargestellt.

Darunter fallen die Anpassungen der Dungeon-Layouts, den Geschwindigkeits-Boost eurer Reittiere, sowie eine mathematische Rechnung, wie stark sich der XP-Buff eurer verdienten Erfahrungspunkte erhöht hat.

Während das Video nur 01:40 Minuten Stoff bot, hat Blizzard alles verbockt, was man hätte verbocken können. Ein YouTuber hat sich vor der Löschung des Videos die Inhalte angesehen und konnte nur in unaufhörliches Gelächter ausbrechen.

Fehler, die so nicht hätten passieren dürfen

Was hat Blizzard verbockt? Der YouTuber und leidenschaftliche Diablo-Spieler Raxxanterax analysierte das Video der Entwickler. Dabei stellte er Fehler fest, die so nicht hätten veröffentlicht werden dürfen.

Im gelöschten Video wurden zuerst die Dungeon-Layouts angesprochen. Eine Vielzahl dieser wurden so angepasst, dass sie nun einen besseren Flow beim Farmen garantieren können. Die Entwickler stellten dann zwei Dungeon-Layouts vor und deklarierten sie mit „davor“ und „danach“. Leider, wie Raxxanterax feststellte, wurden die Darstellungen vertauscht – die schlechten Layouts wurden als neue Layouts beworben, was den YouTuber jetzt schon zum Lachen brachte.

Hier haben wir euch das Video eingebunden, falls ihr euch schmunzeln wollt:

Der zweite Punkt war die Darstellung des Geschwindigkeits-Boosts eurer Reittiere. Es wurden erneut zwei Aufnahmen gleichzeitig im Vergleich abgespielt, um die Änderungen zu verdeutlichen. Obwohl hier nichts falsch an der Darstellung war, bot der YouTuber seine konstruktive Kritik an.

In den Aufnahmen sei es fast unmöglich, festzustellen, welches Pferd schneller sei. Man hätte das anders lösen müssen, so der YouTuber.

Der letzte Punkt waren die XP-Anpassungen der kommenden Season. In der Darstellung wurden zwei Rechenwege offenbart, wie Blizzard die Gewinnung eurer XP für Season 1 und 2 berechnet hat. Dabei stellt Raxxanterax fest, dass beide Rechenwege nicht das Ergebnis ergeben, welches Blizzard im Video offenbart hat.

Der YouTuber bricht in lautem Gelächter aus und kann sich nicht mehr zusammenreißen, fragt sich sogar, wie er informative Videos veröffentlicht los, wenn Blizzard ihm das so schwer macht.

Wann startet Season 2? Trotz des amüsanten Videos startet die Season of the Blood am 17. Oktober, also morgen um 19 Uhr deutscher Zeit. Ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Update herunterladen müssen, um Diablo 4 auf dem neuesten Stand zu bringen. Es bleibt abzuwarten in welchen Zustand der Hack & Slay nach dem Update sein wird oder sich auch einige Fehler einschleichen.

Seid ihr bereit für Season 2? Lasst uns gerne wissen, ob ihr auch in Gelächter ausgebrochen seid!

Diablo 4 Season 2 startet am 17. Oktober – Alles zum Start, Inhalten und Trailer