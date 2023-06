Diablo 4: Dungeon Cheat Sheet – Maps zu allen Dungeons in der Übersicht

Habt ihr das passende Level für Alptraum-Dungeons in Diablo 4 erreicht, stehen euch viele Katakomben offen, um euch hochwertigen Loot zu sichern. Wir zeigen euch deshalb ein Cheat Sheet, das euch eure Farm-Touren erleichtern soll.

Was ist das für ein Cheat-Sheet? Nachdem ihr die Voraussetzungen für das Freischalten der 3. Weltstufe erfüllt habt, stehen euch die Alptraum-Dungeons offen. Diese Dungeons werden seit Release genutzt, um effektiv Helden aufzuleveln und seltene Items zu erfarmen.

Der Reddit-User BlackBullTwitch hat sich für euch deshalb alle Layouts der Dungeons angeschaut und diesen den passenden Katakomben zugeordnet (via Reddit). So sieht die Zusammenfassung aus:

Diese Ansammlung soll euch helfen den besten Dungeon für euch herauszusuchen, damit ihr schneller und vor allem leichter durch die feindlichen Korridore wandeln könnt.

Können die Layouts variieren? Alle Dungeons besitzen ihr charakteristisches Layout, doch trotzdem gibt es von diesen Haupt-Layouts noch Variationen mit minimalen Unterschieden. Hier ein Beispiel:

Wie Wowhead in einer Darstellung zeigt, ist der Dungeon „Aldurwald“ vom Grundprinzip her immer gleich. Die einzigen Unterschiede sind die Flügel, die entweder gespiegelt sind oder einen anderen Winkel besitzen. Zudem gibt es am Ende in Abbildung 2 noch einen doppelten Kasten, der mit oder gegen den Uhrzeigersinn erkundet werden kann.

Man erkennt also, dass Blizzard sich trotz fixer Layouts dennoch Mühe gegeben hat, euch eine große Palette an Abwechslung zu spendieren. Und wenn das nicht genug ist, dann bringen die Alptraum-Dungeons mit ihren Modifikatoren eine extra Prise an Spannung mit.

Jeder Dungeon besitzt mit passendem Siegel stets neue Herausforderungen, die euch mit starkem Loot und einer Menge XP belohnen. Solltet ihr also noch nicht wissen, wie dieses Feature in Diablo 4 funktioniert, haben wir für euch den passenden Guide: Diablo 4: Alptraum-Dungeons und Siegel – So funktioniert das Feature