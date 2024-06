BioWare-Entwickler verrät den zynischen Grund, warum große Spiele so früh angekündigt werden

Auf manche Games wartet man viele, viele Jahre nach der Ankündigung. Aber das hat Gründe – und manche resultieren aus Angst.

Die Entwicklung von Videospielen geht manchmal im Schneckentempo voran – das ist zumindest der Eindruck, den man als Fan gewinnen kann. Oft liegen zwischen der offiziellen Ankündigung eines Spiels und der Veröffentlichung viele Jahre. Doch es gibt gute Gründe, warum Spiele schon so früh angekündigt werden. Das verrät BioWare-Veteran Mark Darrah und erklärt, welche zynischen Begründungen es manchmal gibt.

Eine der Gründe: Angst davor, dass der Publisher das Spiel sonst absägt.

Der Trailer zum neusten Dragon-Age-Ableger:

Woher stammt die Info? Mark Darrah ist ein alter Veteran von BioWare, der lange das „Dragon Age“-Franchise geleitet hat und auch für das originale Baldur’s Gate mitverantwortlich war. Auf seinem YouTube-Kanal spricht er inzwischen häufig über die Spiele-Entwicklung und verrät auch, was es mit einigen Eigenheiten dabei auf sich hat.

Was hat Darrah gesagt? Zu Beginn geht Darrah auf die Frage ein, warum die Entwicklung von großen AAA-Spielen eigentlich so lange dauert. Aus seiner Sicht ist das gar nicht der Fall, sondern die Außenwirkung wäre nur so. Denn die tatsächliche Entwicklung eines Spiels beginne in der Regel viel später als Spielerinnen und Spieler das mitbekommen. Bei der Ankündigung eines Spiels kann es durchaus sein, dass vielleicht nur 10 Leute an einem Spiel arbeiten, für das später Hunderte Entwickler notwendig seien.

Da gibt es vielleicht den kleinen Samen eines Teams, aber ehrlich: Da wird für lange Zeit noch kaum dran gearbeitet.

Darrah verrät auch, dass Studios da ein wenig irreführend wirken können und nennt gleich mal ein prominentes Beispiel: The Elder Scrolls VI. Der Skyrim-Nachfolger wurde bereits im Jahr 2018 mit einem Trailer angekündigt, doch bis heute – 6 Jahre später – weiß man nur wenig Neues über das Spiel.

Sie vermitteln diesen Eindruck, dass daran gerade parallel gearbeitet wird, dass das Team an dem Spiel arbeitet, wenn tatsächlich nur ein paar Leute Meetings abhalten und noch nicht viel geschafft wird.

Auch wenn Darrah hier wieder kein konkretes Beispiel nennt, kommt da doch sofort Mass Effect 5 in den Sinn. Der erste Teaser erschien in 2020 und es ist auch bekannt, dass ein Großteil des Teams in den Jahren danach vor allem an Dragon Age: The Veilguard gearbeitet hat.

Doch Darrah sieht das nicht als Betrug oder Täuschung an, sondern nennt auch Gründe, warum man ein Spiel bereits lange vor dem Release ankündigen will:

Es kann Gründe geben, warum es für ein Entwickler-Studio oder für einen Publisher wichtig ist, das Spiel bereits in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu wissen. Es könnte sein, dass der Katalog des Publishers ein bisschen schwach scheint und man die Öffentlichkeit daran erinnern will, dass man noch ein paar gute Titel in der Tasche hat.“

Doch ein Grund könnte auch einfach die Angst der Entwickler um ihren Job oder das Projekt sein.

Es kann auch sein, dass das Entwickler-Studio will, dass das Spiel angekündigt wird, weil sie Sorgen haben, dass der Publisher es sonst absägen würde. Ein Projekt frühzeitig anzukündigen ist nicht die beste Strategie, aber manchmal muss das einfach sein.

Auch das erscheint logisch. Sobald ein Spiel erstmal in den Köpfen der Fans ist, die voller Erwartung auf den Release sind, dürfte es für den Publisher schwieriger sein, von einem Projekt noch zurückzutreten. Wenn ein Spiel jedoch noch unbekannt ist, dann fällt dieser Schritt leichter.

Gerade für Fans mag das manchmal sehr sonderbar aussehen. Wenn ein Spiel angekündigt wird, zumeist mit einem schicken Trailer, dann kann das durchaus bedeuten, das bisher kaum am tatsächlichen Spiel gearbeitet wurde. Ein besonders prominentes Beispiel stammt dabei sogar von BioWare selbst – nämlich Anthem. Als man damals den Trailer zeigte, wusste das Team selbst noch gar nicht, wie das fertige Spiel eines Tages mal aussehen sollte. Der sehr straffe Entwicklungsplan und viele Probleme bei der Produktion sorgten dann dafür, dass das Spiel vollkommen gefloppt ist und den Erwartungen der Fans einfach nicht gerecht wurde.

Findet ihr es gut, wenn Spiele bereits viele Jahre im Vorfeld angekündigt werden? Oder wäre es Euch lieber, wenn man erst kurz vor dem Release von einem neuen Game erfährt?