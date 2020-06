Baut die verrücktesten Waffen in CoD MW & Warzone mit neuem Glitch

Ein neuer Glitch treibt beim Waffenschmied von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone sein Unwesen. Er bringt euch zwar keine Vorteile, dafür könnt ihr die verrücktesten Knarren zusammenschrauben.

Was kann ich mit dem Glitch anstellen? Der nun entdeckte Fehler erlaubt euch in Call of Duty: Modern Warfare & Warzone den Bau von stylischen, aber auch richtig doofen Waffen.

Ihr könnt Blaupausen-Aufsätze, die eigentlich auch nur auf bestimmten Waffen funktionieren, auf andere übertragen und so richtig verrückte Knarren basteln.

Das aktuelle System, mit dem ihr Blaupausen-Aufsätze mischen könnt, nennt sich ja schon „Frankensteinern“. Doch die Patch-Work-Waffen, die mit diesem Glitch möglich sind, befinden sich auf einem anderen Level.

Richtig irre Waffen bauen – Doch keine Vorteile in öffentlichen Matches

Gefunden hat den Glitch wohl der YouTube-Kanal „GlitchHunterz“. Die Kanal-Ersteller laden hier immer mal wieder Glitches und Bugs in Shootern wie CoD oder Valorant hoch und manchmal auch Gameplay, ihrer eigenen Sessions. Hier das Video zum Glitch:

Hier seht ihr die komischen Knarren.

Bringt mir das irgendwelche Vorteile? Bis auf ein wirklich einzigartiges Aussehen für eure Waffe, könnt ihr euch in öffentlichen Matches gegen andere Spieler keinen Vorteil verschaffen.

Sobald ihr nämlich einen Aufsatz auf eine Waffe schmieden wollt, den es normalerweise nicht für eure umgebaute Waffe gibt, entfernt das Spiel den Aufsatz von der Waffe, wenn ihr ein Match startet.

Der Anbau einer 60-Kugel-Trommel von der MP AUG auf das Sturmgewehr M4A1 funktioniert also nicht. Doch wollt ihr einen Schaft oder Rückstoß-kompensierenden Unterlauf montieren und eure Ziel-Waffe hat ebenfalls einen entsprechenden Aufsatz, könnt ihr mit dem individuellen Style auch in öffentlichen Matches flexen.

Wie funktioniert das? Ihr braucht einen Kumpel, eine Maus und ein paar besondere Aufsätze, die ihr unbedingt mal an eurer Lieblings-Waffe sehen wollt. Geht dazu in das Loadout mit der Zielwaffe und entfernt alle Aufsätze von der Knarre.

Macht euren Kumpel zum Party-Leiter und geht in die private Lobby. Hier sucht ihr euch einen Blaupausen-Aufsatz aus und macht dann einen „Rechtsklick“ auf den Typ des Aufsatzes. Wollt ihr also zum Beispiel einen „Ranger Vordergriff“ auf eure Ziel-Waffe packen, müsst ihr auf „Ranger Vorgergriff“ rechtsklicken und nicht auf den Aufsatz, den ihr haben wollt.

Hier erscheint ein kleines Menü. Wenn euer Kumpel nun wieder die normale Lobby aktiviert, bleibt dieses Menü da und das ist der Glitch. Wählt ihr nun im Menü „Gunsmith Customs“, kommt ihr in eure Ziel-Loadout und könnt andere Aufsätze ranschrauben, als ihr eigentlich besitzt.

Wollt ihr mehr Aufsätze als einen ändern, dann müsst ihr bei eurer Zielwaffe einen Extra-Aufsatz montieren, wie „Fingerfertigkeit“. Dieses tauscht ihr dann gegen die verrückten Glitch-Aufsätze.

Eine der verrückten Zusammenstellungen. Die Basis-Waffe ist kaum zu erkennen. Quelle: YouTube

Kann ich damit genau die Waffe bauen, die ich möchte? Nicht so ganz. In dem Video oben ist zu sehen, wie der Spieler versucht, einen besonderen MP5-Schaft auf die M4A1 zu schrauben. Zwar werden ihm die korrekten Namen der MP5-Aufsätze angezeigt, doch da es diesen Aufsatz für die M4 nicht gibt, schlägt das Spiel offenbar ein paar kompatible Aufsätze vor, die hier passen. Im Beispiel steht so plötzlich ein quietscht-pinker Aufsatz zur Verfügung.

Das ist ein lustiger Glitch, der bisher niemandem wehtut. Zwar könnt ihr die ganz verrückten Geräte theoretisch in privaten Matches verwenden, doch hilfreicher werden die Aufsätze dadurch meist nicht. Da gibt es Glitches von einem ganz anderen Kaliber, wie der Schlangen-Glitch in der Warzone, mit dem Spieler in Rekord-Tempo über den Boden robben und trotzdem ihr normales Sichtfeld behalten.