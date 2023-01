Aufbau-Spiel auf Steam ist wie Factorio mit besserer Grafik – 97 % positiv und gerade 40 % günstiger

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Mehrmals wird das Spiel außerdem mit Factorio verglichen, einem ebenfalls sehr erfolgreichen Fabrik-Bauspiel auf Steam . Der Unterschied: Während Factorio in einer 2D-Welt spielt, bastelt man in Satisfactory im 3D-Design mit besserer Grafik.

In den Reviews äußern sich die Spieler begeistert und meinen, dass sie kaum vom Game wegkommen und ohne es zu merken, mehrere Stunden in Satisfactory verbringen können.

Wie genau eure Konstruktion aussehen soll, ist euch überlassen. Ihr könnt gut strukturierte Anlagen bauen, in denen ihr eure Endprodukte ordentlich sortiert erhaltet oder chaotische Systeme an Förderbändern kreieren, mit denen ihr eure Außenposten mit der Basis verbindet.

Was ist Satisfactory für ein Spiel? In dem Game baut ihr euch in der Ego-Perspektive eine Fabrik auf einem anderen Planeten auf. Daneben erkundet ihr eure Umgebung, sucht Ressourcen und müsst euch auch in der ein oder anderen Combat-Situation gegen wilde Kreaturen zur Wehr setzen.

In Satisfactory, einem äußerst beliebten Fabikaufbauspiel auf Steam , könnt ihr euch auf einem fremden Planeten kreativ austoben und die gesamte Umgebung nach Lust und Laune zubauen. Spieler vergleichen es in den Reviews mit Factorio und bewerten das Game mit 97 % positiven Reviews.

