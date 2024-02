Twitch-Streamer erklärt den größten Gaming-Flop 2023, der EA 125 Millionen $ gekostet hat

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er schaut sich dann Gameplay von Twitch-Streamer Seagull an und urteilt: Seagull sei als Ex-Profi in Overwatch solche knalligen Effekte und Farben gewohnt, aber selbst der leide.

Was sagt Asmongold? Für den Reaction-Streamer Asmongold ist sofort beim Blick auf das Gameplay klar, warum der Magie-Shooter nichts wurde. Er schaut sich das Gameplay an und es regnet Effekte:

Mehrere Studios hätten dem Projekt bescheinigt, gute Erfolgsaussichten zu haben. Doch in der Realität blieb Immortals of Avenum trotz allem weit unter den Erwartungen.

Das ist jetzt neu: Ein Bericht über Entlassungen in der Videospiel-Industrie von IGN hat jetzt zum ersten Mal den Fokus der Öffentlichkeit auf Immortals of Avenum gelenkt.

