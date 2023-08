Steam: Neuer Shooter erscheint mit schwacher Performance, Spieler schimpfen: „Die Entwickler verstehen nicht, dass der normale PC-Spieler keine RTX 4090 besitzt!“

Doch auch die Wundertechnik DLSS scheint Spielen mittlerweile nicht mehr den Performance-Boost zu geben, wie in seiner Anfangszeit. Und Nutzer mit einer älteren GPU, die DLSS nicht unterstützen, schauen dann erst recht in die Röhre.

Was denkt die Community? Innerhalb der PC-Spieler zeigen sich viele unzufrieden vom Zustand des Spiels. Einige erklären, dass die Entwickler einfach die falschen Vorstellungen von den Spielern haben. So erklärt jemand in seinem Steam-Review :

Immortals of Aveum Official Gameplay Trailer

Immortals of Aveum startete am 22. August 2023 auf Steam, doch die Kritiken sind nur ausgeglichen. Doch die meiste Kritik gibt es nicht für das Gameplay, sondern für die schwache Performance.

