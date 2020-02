Das Sci-Fi-MMO Anthem erschien am 22. Februar 2019, also vor genau 12 Monaten. Zu seinem Geburtstag gibt es keine großen Paraden im Spiel. Nur einige Fans erinnern sich an die schönen Zeiten, die sie mit Anthem hatten. Das Geburtstag-Event wird wohl nächste Woche starten.

So feiern die Spieler: Im subreddit für Anthem hat der Nutzer Faidren einen kurzen Clip gepostet, der einige Szenen aus Anthem zeigt, die zu den Highlights und spannendsten Features gehören:

Die Feier kommt nur langsam in Gang. Der Post konnte bisher 381 Upvotes ansammeln und im subreddit tummeln sich noch 808 Spieler (von über 171.000 angemeldeten, Stand 22. Februar um 17:20 Uhr).

Die Probleme von Anthem

Wie steht Anthem im Moment da? Im Moment ist Anthem auf keinem guten Stand. Die Spielerzahlen sind deutlich zurückgegangen, der nachgelieferte Content kam nicht schnell genug und war nicht so umfangreich wie erhofft.

Anthem wird von Bugs geplagt und selbst Publisher EA verschweigt das Spiel aktuell in den Quartalsberichten. Viele fragen sich, ob sich Anthem seit dem ersten Update 2020 wieder lohnt, aber das ist schwer zu beantworten.

Auch auf Social Media hagelte es Spott. Denn selbst jetzt, am 22. Februar, steht noch immer der Weihnachts-Schmuck vom Winter-Event. Das Event wird erst nächste Woche enden.

So hat Anthem angefangen: Eigentlich war Anthem eines der vielversprechendsten MMOs 2019. Entwickler BioWare ist für grandiose Projekte wie Mass Effect und Dragon Age bekannt. Entsprechend groß waren die Erwartungen der Fans an Anthem.

De Versprechungen vor dem und um den Release klangen gut:

Eine tolle Story wurde versprochen

Dungeons und Raids sollten PvE-Content liefern

Das Gameplay und die Möglichkeit, frei durch die Welt zu fliegen, haben Fans begeistert

Die Zonen von Anthem sollten sogar größer werden als von Konkurrent Destiny 2

Anthem vs. Destiny war nur kurz ein Thema.

Das Team war während der Entwicklung hellauf begeistert von seiner Arbeit. Allerdings hat das alles nicht so ganz hingehauen.

Wie kam es zum Crash? Schon die Beta (oder eigentlich: die Demo) und der Release von Anthem verliefen katastrophal. Spieler hingen in Ladebildschirmen fest oder konnten ihre Javelins nicht freischalten. Viele technische Probleme haben das Spiel heimgesucht.

Nach dem Release haben die Entwickler über einen Monat lang geschwiegen. Keine neuen Infos, keine Pläne, nichts, was die Arbeit am Spiel widerspiegelt. Für viele Spieler ein Zeichen von fehlendem Service.

Das war bezeichnend für den weiteren Verlauf von Anthem. Es kam nicht genug Nachschub und was kam, kam zu langsam. Selbst das vielversprechende Cataclysm-Update, das alles verändern sollte, wurde eher gemischt aufgenommen.

Die Spieler fühlten sich vernachlässigt und gingen. Wir haben bereits erklärt, wie es für Anthem so schlimm werden konnte.

5 große Enttäuschungen aus dem Online-Jahr 2019 – die MeinMMO-Flops

Die verbleibenden Spieler feiern das Gute

Das war am Spiel dennoch gut: Trotz all der negativen Punkte und der Kritik lassen sich die Spieler, die noch immer Anthem zocken, nicht unterkriegen. Statt sich an Kritik aufzuhängen oder sich von negativer Stimmung anstecken zu lassen, feiern sie die positiven Seiten.

Faidren auf reddit gibt beispielsweise eine ganze Liste mit Dingen, die Anthem zu einem guten Spiel machen. Für ihn ist es ein Spiel, das ihn erstmals seit Langem in seinen Bann ziehen konnte. Besonders gut gefielen ihm:

Das World-Building: Anthem hat eine atemberaubende Umgebung mit großer Detailverliebtheit. Viele urige Kreaturen bewohnen die Welt und haben teilweise nicht einmal eine Funktion, außer alles lebendig zu machen.

Artwork und Kunst: Auch abseits von der lebendigen Welt ist das, was Spieler entdecken können, malerisch gestaltet. Die Grafik von Anthem ist besonders unter dem Gesichtspunkt, dass Spieler quasi jede Ecke per Flug erreichen können, einmalig für das Genre. Optische Details, wie die Flug-Schwierigkeiten des riesigen Colossus, runden das Bild ab.

Die Mechanik: Trotz technischer Fehler ist das Gameplay von Anthem etwas, über das immer wieder gute Worte verloren wurden. Anthem erlaubt den Spielern etwa die Kontrolle über Flug-Anzüge, ein Gameplay-Element, das schon im Vorfeld für Hype gesorgt hat.

Das Kern-Feature des Spiels: Die Javelins.

Wie geht es weiter? Geburtstag-Event kommt

Das sind die Pläne: Aktuell läuft die letzte Woche des „Eissturm-Events“. Danach will Anthem ein „Geburtstags-Event“ feiern, das wird wohl nächste Woche starten

In der Folge sollen Events wiederholt werden, die schon 2019 liefen, während Bioware an einer großen Überarbeitung von Anthem, einem Anthem 2.0 oder Anthem Next. arbeitet.

Wie das genau aussieht, ist ungeklärt, aber BioWare hat 6 Punkte genannt, die für die Überarbeitung von Anthem wichtig werden.

Ob das Spiel selbst ein komplettes Rework bekommt oder ob Anthem ganz neu aufgelegt wird als Reboot, ist offen. Klar ist aber, dass die Marke Anthem für EA offenbar zu wichtig ist, um sie aufzugeben: