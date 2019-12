Aktuell läuft auf Steam der Winter Sale, bei dem ihr viele Spiele deutlich günstiger erwerben könnt. Wir haben euch 9 MMOs herausgesucht, die mindestens um 33% reduziert wurden und die wir euch empfehlen können.

Wann endet der Steam Winter Sale? Der Wintermarkt startete am 19. Dezember und bleibt bis zum 2. Januar. Ihr könnt also jetzt zuschlagen oder euer Weihnachtsgeld zwischen den Feiertagen dafür ausgeben.

The Elder Scrolls Online

Was ist ESO? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG mit einem großen Story-Fokus. Wer bereits die Geschichten von Skyrim oder Morrowind super fand, wird sich in dem Buy2Play-MMO sofort zu Hause fühlen. Auch das Kampfsystem, der Kompass und der allgemeine Aufbau erinnern sofort an die Singleplayer-RPGs.

Die Spielwelt in ESO skaliert dynamisch, wodurch ihr mit eurem Level an keine festen Zonen gebunden seid. Das Endgame beginnt quasi sofort.

Zudem bekommt das MMORPG regelmäßige Updates in Form von DLCs und Erweiterungen, die ihr jedoch extra erwerben müsst.

Wie stark ist ESO reduziert? Die Standard-Edition von The Elder Scrolls Online bekommt ihr für 7,99 Euro und damit 60% günstiger.

Elsweyr hingegen gibt es für 19,79 Euro und damit 67% günstiger. Elsweyr ist die neuste Erweiterung und enthält gleichzeitig die Standard-Edition und die Erweiterungen Morrowind und Summerset.

Für wen lohnt sich ESO? Wer gerne spannende Geschichten erlebt, die Welt der „Elder Scrolls“-Reihe mag und auch mal alleine in einem MMORPG unterwegs sein möchte, für den ist The Elder Scrolls Online genau das richtige Spiel.

Neuer Trailer verrät: 2020 geht es im MMORPG ESO nach Skyrim

Black Desert Online

Was ist Black Desert Online? Black Desert Online ist ein Sandbox-MMORPG, in dem Freiheiten eine wichtige Rolle spielen. Zu Beginn werdet ihr vom Schwarzgeist an die Hand genommen, später jedoch müsst ihr selbst entscheiden, was ihr im Spiel erleben wollt.

So könnt ihr verschiedene Berufe lernen, Händler werden, ein Haus besitzen oder euch in PvP-Kämpfe stürzen. Dazu gibt es keine Obergrenze beim Level. Wenn ihr wollt, könnt ihr also viele tausend Stunden in Black Desert verbringen.

Aktuell stehen euch 18 Klassen zur Auswahl, doch die 19te erscheint bereits im Januar. Das MMORPG wird ständig erweitert und erhielt in 2019 viele große Updates. Zudem arbeiten die Entwickler gerade daran auch alte Klassen wieder interessant zu gestalten.

Wie stark ist Black Desert reduziert? Auf Steam kostet Black Desert aktuell 3,99 Euro und ist damit um 60% reduziert.

Falls ihr euch jedoch nicht sofort in das Spiel stürzen wollt, lohnt es sich zu warten. Es gibt hin und wieder Aktionen, bei denen ihr das Spiel sogar umsonst bekommt.

Für wen lohnt sich Black Desert? Wer ein MMORPG mit maximaler Freiheit sucht, der findet in Black Desert einen geeigneten Kandidaten. Neben der Freiheit sind auch das actionreiche Kampfsystem und die Grafik echte Highlights.

Die 9 besten MMORPGs aus Asien, die Ihr 2019 spielen könnt

Elite Dangerous

Was ist Elite Dangerous? Elite Dangerous ist ein Open-World-Space-Adventure mit optionalem MMO-Multiplayer-Modus. Das Spiel bietet euch maximale Freiheit.

Ihr könnt Handel treiben, Ressourcen abbauen, Sonnensysteme erforschen oder als Pirat andere Spieler überfallen. Dabei könnt ihr euer Schiff immer weiter ausbauen und verbessern.

Ein besonderes Highlight sind dabei die Community und die Interaktion zwischen Spielern und Entwicklern. So entstehen immer wieder besondere Events, bei denen ihr auch über die Zukunft einer ganzen Zivilisation entscheiden konntet.

Wie stark ist Elite Dangerous reduziert? Elite Dangerous ist auf Steam aktuell 80% reduziert. Damit erhaltet ihr es für 4,99 statt 24,99 Euro.

Für wen lohnt sich Elite Dangerous? Wer sich gerne in einem Raumschiff durch die Welt bewegt, Sonnensysteme erforschen möchte und dabei auf den MMO-Charakter Wert legt, der sollte sich unbedingt Elite Dangerous anschauen.

Mit ein bisschen Phantasie und der Zusammenarbeit mit anderen entstehen dann wunderschöne Projekte wie diese Expedition zweier Freunde.

Elite: Dangerous plant gewaltiges Update für 2020

Conan Exiles

Was ist Conan Exiles? Conan Exiles ist ein Survival-MMO, das in der rauen Welt von Conan dem Barbaren spielt. Ihr kämpft in dieser Welt um das nackte Überleben und habt gleichzeitig alle Freiheiten, die ein MMO euch bieten kann.

So gibt es Handwerk, Housing, PvP und die Möglichkeit Opfer an die Götter zu bringen.

Conan Exiles bekam in 2019 spannende Updates, darunter Kämpfe direkt vom Reittier aus und ein Sklaven-System.

Wie stark ist Conan Exiles reduziert? Das Survival-Game bekommt ihr auf Steam aktuell für 15,99 Euro in der normalen und für 27,99 Euro in der Deluxe Edition. Für beide entspricht dies einem Rabatt von 60%.

Für wen lohnt sich Conan Exiles? Conan Exiles richtet sich an Fans einer brutalen Welt, in der ihr ständig um das Überleben kämpft. Fans von Conan dem Barbaren und generell von Survival-Spielen sollten sich das MMO in jedem Fall anschauen.

Für uns zählt es zu den besten Survival-Games, die ihr 2019 spielen könnt:

Die 15 besten Survival-Games in 2019 für PS4, Xbox und PC

Rust

Was ist Rust? Rust ist ein weiteres Survival-Game, welches jedoch in einer moderneren Zeit mit Waffen und Radioaktivität spielt. Ihr lebt dort ständig in der Gefahr von wilden Tieren, aber auch feindlichen Spielern, die euch ans Leder wollen.

Um zu überleben, müsst ihr trinken, essen und könnt euch mit Werkzeugen, Waffen und einem eigenen Unterschlupf ausstatten. Inzwischen bietet Rust sogar Elektrizität und einen verrückten DLC mit Musikinstrumenten aus Schrott.

Wie stark ist Rust reduziert? Ihr erhaltet Rust aktuell für 20,09 Euro auf Steam und damit 33% günstiger als normal.

Für wen lohnt sich Rust? Rust ist aktuell der König unter den Survival-Spielen. Es befindet sich seit fast einem Jahr permanent in den Top 10 der Steamcharts und bekommt regelmäßig neue Updates, die das Spiel sinnvoll erweitern.

Rust ist auf Steam ein brutaler Hit – Kommt nun endlich für PS4, XBox One

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Was ist PUBG? PlayerUnknown’s Battlegrounds ist ein Online-Shooter mit dem Spielmodus Battle Royale. Dabei treten 100 Spieler auf einer Karte gegeneinander an, bis nur noch einer von ihnen lebt. Dieser hat die Runde dann gewonnen.

Dabei stehen euch zahlreiche Waffen und Fahrzeuge zur Verfügung, mit denen ihr in die Schlacht ziehen könnt.

PUBG hat sich dabei in den letzten Monaten nochmal stark verbessert und viele Änderungen im Vergleich zu 2018 vorgenommen. Besonders in der Performance ist der Shooter nun deutlich stärker.

Wie stark ist PUBG reduziert? PUBG erhaltet ihr auf Steam für 14,99 Euro und damit 50% günstiger als gewohnt.

Für wen lohnt sich PUBG? Wer Battle Royale-Shooter mag und die Grafik von Fortnite zu kindisch findet, der sollte sich unbedingt PUBG anschauen. Es ist deutlich realistischer und setzt auf reale Waffen und Fahrzeuge.

Um Spielerzahlen muss man sich dabei keine Sorgen machen, denn PUBG ist laut Steamcharts aktuell das erfolgreichste Spiel der Plattform.

Was wird der nächste Gaming-Hype nach Fortnite und der Hit 2020?

ArcheAge – Legends Return

Was ist ArcheAge? ArcheAge ist ein Sandbox-MMORPG, welches euch ähnlich wie Black Desert viele Freiheiten lässt. Es überzeugt besonders mit dem eigenen Klassen-System, bei dem ihr unterschiedliche Spezialisierungen miteinander kombinieren könnt.

Zudem hat es eines der besten Housing-Systeme überhaupt und bietet spannendes Open-World-PvP, sowohl an Land als auch auf dem Meer.

Dabei bekämpfen sich zwei Fraktionen, wobei man auch seiner Fraktion entsagen und Pirat werden kann. Dann ist man jedoch mit beiden Gruppierungen verfeindet.

Wie stark ist ArcheAge – Legends Return reduziert? Das Angebot auf Steam bezieht sich auf das klassische ArcheAge, welches Free2Play ist. Das Starter-Paket dazu enthält 30 Tage Stammspieler und verschiedene Boni. Ihr bekommt es für 9,99 Euro statt 19,99 Euro auf Steam und damit 50% günstiger.

Die Buy2Play-Version ArcheAge Unchained ist NICHT reduziert.

Für wen lohnt sich ArcheAge? ArcheAge richtet sich an Sandbox-Fans, die zudem kein Problem mit PvP in der offenen Welt haben. Das Endgame stellt man sich dabei selbst zusammen, wobei durch das Bauen von Schiffen, Housing, Handwerk und Handel unterschiedlichste Aufgaben auf euch warten.

ArcheAge Unchained und WoW Classic zeigen: Spieler wollen MMORPGs

No Man’s Sky

Was ist No Man’s Sky? No Man’s Sky ist ein Weltraum-Open-World-Spiel, bei dem ihr riesige Planeten erkunden und mit einem Raumschiff zu neuen Planeten aufbrechen könnt. Ihr erlebt dabei eine Geschichte, könnte jedoch auch komplett unabhängig davon agieren.

Es gibt zudem Survival-Einflüsse wie Kälte oder Verstrahlung, die eure Erkundungen auf den Planeten erschweren. Dafür könnt ihr aber auch Materialien abbauen und damit eigene Behausungen errichten oder es verkaufen, um an neue Schiffe zu kommen.

Die beiden großen Updates Next und Beyond haben dabei No Man’s Sky so erweitert, dass ihr das Spiel auch im Multiplayer und mit vielen anderen Spielern erleben könnt. Das Spiel lässt sich zudem komplett in VR erleben, was das Erkunden noch spannender macht.

Wie stark ist No Man’s Sky reduziert? No Man’s Sky ist im Steam Winter Sale um 50% reduziert. Ihr bekommt es für 27,49 Euro statt 54,99 Euro.

Für wen lohnt sich No Man’s Sky? No Man’s Sky richtet sich an echte Erkunder. Jeder Planet birgt neue Gefahren und Geheimnisse, neue Flora und Fauna. Dazu bietet das Spiel komplexe Raumschifffahrten, coole Hubs mit anderen Spielern und ein Erlebnis komplett in VR.

Darum sind die Spieler von No Man’s Sky gerade so verrückt nach Stühlen

Atlas

Was ist Atlas? Atlas ist ein Piraten-MMO vom Entwickler von Ark: Survival Evolved. In der Welt segelt ihr mit einem Schiff von Insel zu Insel und bekämpft dabei andere Spieler, unterschiedlichste Monster und sammelt Rohstoffe für eine eigene Basis oder den Bau neuer Schiffe.

Das MMO kämpfte lange Zeit mit Problemen, hat nun jedoch einen neuen Lead Designer und befindet sich aktuell im Aufschwung. Die neusten Änderungen haben die Schiffe besser gebalanced und die Steuerung angepasst.

Wie stark ist Atlas reduziert? Atlas befindet sich aktuell im Early Access auf Steam. Dort bekommt ihr es gerade 84% günstiger und damit für nur 3,99 Euro.

Für wen lohnt sich Atlas? Wer als Kind immer ein Pirat werden wollte, kann diesen Traum in Atlas ausleben. Dort kämpft ihr mit Schiffen oder an Land gegen andere Spieler und könnt die unterschiedlichsten Inseln erkunden.

Beachtet jedoch, dass sich das Spiel laut Entwickler noch nicht in der fertigen Version befindet!