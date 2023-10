5 neue Spiele, die ihr noch 2023 auf Steam zocken könnt

Das Jahr 2023 hat viele großartige Spiele hervorgebracht. Doch auch, wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, lassen es sich die Entwickler nicht nehmen, euch noch viele Spiele für die letzten drei Monate zu versprechen. In dieser Liste findet ihr 5 neue Games, die ihr noch auf Steam erwarten könnt.

Was sind das für Spiele? Die Spiele, die ihr in dieser Liste findet, werden noch in 2023 erscheinen und auf Steam spielbar sein. Einige Titel in dieser Liste sind über Steam bereits in einer Demo oder im Early Access erhältlich und bekommen in diesem Jahr lediglich ihren vollen Release.

RoboCop: Rouge City

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Teyon | Release-Datum: 02. November 2023 auf Steam | Modell: Einzelspieler

Was euch erwartet: In diesem Ego-Shooter seid ihr halb Mensch, halb Maschine und kämpft für die Gerechtigkeit im alten Detroit.

Mit mehr als 20 verfügbaren Waffen erledigt ihr in diesem First-Person-Abenteuer die Verbrecher, die in der Stadt ihr Unwesen treiben. Denn ihr seid der effektivste Polizist in ganz Detroit, dank euer Roboter-Stärke und euren kybernetischen Fähigkeiten.

Aktuell könnt ihr den ersten Teil der Hauptstory in einer Demo dank des Steam Next Fest anzocken. Dafür habt ihr noch bis zum 16. Oktober 2023 Zeit, also solltet ihr euch beeilen. Allein die Demo ist für euch ein 38 GB großer Download. RoboCop: Rouge City könnte es also in sich zu haben.

Wizard with a Gun

Genre: Sandbox-Survival | Entwickler: Galvanic Games | Release-Datum: 17. Oktober 2023 auf Steam | Modell: Einzelspieler mit Online-Koop

Was euch erwartet: Wizard with a Gun ist ein Survival-Sandbox-Abenteuer mit der Möglichkeit im Online-Koop zu spielen. Ihr steuert euren individuell gestaltbaren Zauberer durch die magische Welt voller Geheimnisse und gefährlicher Kreaturen.

Wie im Trailer zu sehen, kommt euer kleiner Zauberer mit einem Twist daher – denn er schießt mit Waffen, welche mit Magie verbessert wurden, auf seine Gegner. In dem Spiel erkundet ihr die Welt und sammelt die Objekte, die euer Zauberer braucht, um Sachen herzustellen.

Das Spiel bietet euch eine charmante Grafik, die aus einem sehr ausgeglichenen Mix von süß und düster besteht.

Dungeons 4

Genre: Strategie, Simulation | Entwickler: Realmforge Studios | Release-Datum: 09. November 2023 auf Steam | Modell: Einzelspieler mit Online-Koop

Was euch erwartet: Dungeons 4 ist ein strategisches Simulations-Spiel, das sich für alle anbietet, denen nur das Erkunden von Dungeons zu langweilig wird.

Wie der Trailer zeigt, herrscht ihr in diesem Spiel über eure eigene Armee von bösen Kreaturen und seit dafür verantwortlich, diese zu managen und ihr eine gemütliche Unterkunft in Form eines Dungeons zu bauen. Achtet darauf, dass euer Dungeon alles hat, was es braucht, um eine erfolgreiche Armee des Bösen zu erschaffen. Denkt zum Beispiel an Trainingsräume, Speisesäle und Schlafräume, aber auch an Fallen, um euch selber zu schützen.

Was euch der Trailer für den vierten Teil dieser Reihe ebenfalls verspricht, ist die Erkundung und Eroberung der Oberwelt. Und damit die Möglichkeit, dem Guten so richtig zu zeigen, wer das Sagen hat.

Persona 5 Tactica

Genre: Taktik-Rollenspiel | Entwickler: ATLUS | Release-Datum: 17. November 2023 auf Steam | Modell: Einzelspieler

Was euch erwartet: Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Spin-Off des bekannten Persona 5, welches laut Metacritic zu den besten Spielen der letzten 5 Jahre zählt. Im Gegensatz zu den Hauptspielen der Reihe ist Persona 5 Tactica ein taktisches Rollenspiel, dessen Gameplay stark an Fire Emblem erinnert.

Die Phantomdiebe landen nach einem seltsamen Zwischenfall in einem unbekannten Reich, in dem ein Tyrann über seine Bewohner herrscht. Bald wird der Protagonist Joker, mit seinen Freunden, von der Militärgruppe „Legionäre“ umzingelt.

Sie schweben in höchster Gefahr, als ihnen die mysteriöse Erina zu Hilfe kommt. Als Gegenleistung macht die Unbekannte den Phantomdieben ein verlockendes Angebot.

The Thaumaturge

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Fool’s Theory | Release-Datum: 02. Dezember 2023 auf Steam | Modell: Einzelspieler

Was euch erwartet: The Thaumaturge ist ein plotgetriebenes Rollenspiel, mit strategischen und rundenbasierten Kämpfen. Trefft in dem Spiel moralisch schwierige Entscheidungen, die den Verlauf beeinflussen und nutzt die besonderen Fähigkeiten des Protagonisten, um euch im Kampf zu behaupten.

Wiktor besitzt wie der Rest seiner Familie die Fähigkeit, die Gemüter der Menschen wahrzunehmen, zu beeinflussen und sie so zu kontrollieren. Dazu sieht er die Salutors – Dämonen, welche sich an den Schwächen der Menschen nähren. Für diese ist Warschau im Jahre 1905 aufgrund vieler Konflikte und Verbrechen ein Festmahl.

Doch ebenso kann Wiktor Szulski diese Dämonen zähmen und zu seinem Nutzen im Kampf einsetzen.

