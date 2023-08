Wem Dungeons in MMORPGs zu langweilig werden, kann in diesem deutschen Spiel über sein ganz eigenes herrschen

Der deutsche Entwickler Realmforge Studios hat den Release-Termin für den vierten Teil ihrer Dungeon-Management-Reihe bekannt gegeben. „Dungeons 4“ erscheint am 9. November dieses Jahres und steht vor allem bei Fans der Reihe ganz oben auf der Liste.

Was ist Dungeons 4? In diesem Spiel erbaut ihr euren eigenen Dungeon und kommandiert die bösen Kreaturen, die ihn bewohnen.

Um über eure Kreaturen herrschen zu können, müsst ihr deren Bedürfnisse erfüllen. Baut dafür in eurem Dungeon die passenden Räume und managt eure Truppen so, dass alle zufrieden sind.

Denn nur dann könnt ihr eure Kreaturen an die Oberwelt schicken, um den „Guten“ so richtig in den Hintern zu treten und eure Herrschaft auszuweiten.

Was zeigt der Trailer? Das gezeigte Gameplay erinnert stark an den Klassiker „Dungeon Keeper“, mit besserer und bunterer Grafik.

Zu sehen sind Oger und Kobolde, die in eurem Dungeon Wände einreißen, um neue Räume entstehen zu lassen. Diese lassen sich in kleine Quadrate einteilen und so bestimmt ihr die Form und Größe der einzelnen Räume. Nutzt diese Räume dann, um die Bedürfnisse der Kreaturen zu erfüllen, indem ihr sie zum Beispiel als Schlafräume oder Esszimmer einsetzt.

Ebenfalls benötigt euer Dungeon Trainingsräume, um eure Truppen zu stärken und für den Kampf vorzubereiten. Denn wie im Trailer zu sehen, ist euer Dungeon keine sichere Festung, wenn ihr nicht selbst dafür sorgt. Schützt euch mit verschiedenen und richtig platzierten Fallen vor den Angriffen der Oberweltler.

Der Trailer gibt euch nur einen kürzeren Einblick in die Gestaltung eures Dungeons und konzentriert sich danach auf die dynamische Oberwelt, welche in diesem Teil bespielbar zu sein scheint.

Auf der Oberwelt tragt ihr die Schlachten gegen „das Gute“ aus und erobert sie euch so Stück für Stück. Im Trailer seht ihr eure Kreaturen auf Ritter, Einhörner und wehrlose Bürger losgehen, Marktstände in Brand setzen und Festungen einnehmen.

Wann erscheint es? Dungeons 4 erscheint am 9. November für PC, Xbox Series X|S und PS5.

Wenn ihr ein weiteres ähnliches Spiel wie Dungeon Keeper sucht, könnte das genau richtig sein:

Neues Spiel auf Steam verbindet Anno mit einem absoluten Klassiker aus 1997 – Kommt noch 2023