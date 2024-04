Entwickler aus Österreich programmiert cooles Zwergen-Spiel auf Steam, doch jemand klaut es und macht ein Mobile Game draus

Auf Steam gibt es tolle Indie-Titel, in einem davon geht es um Zwerge, die Orks verprügeln, doch das finden nicht nur die Fans cool.

Was ist das für ein Spiel? Der österreichische Entwickler „ichbinhamma“ hat ein Indie-Zwergen-Spiel mit dem Titel „Dwarves: Glory, Death and Loot“ erschaffen. Darin stellt ihr eine Legion von aus bis zu 10 Zwergen zusammen, die ihr gegen Orks und Bosse in die Schlacht führt.

Als Mix aus Auto-Battler, Rougue-Like und RPG versammelt ihr eure Legion, rüstet sie aus, gebt ihr Fähigkeiten und wählt ihren nächsten Gegner aus. Die Kämpfe laufen automatisch ab. Das Spiel dreht sich also darum, die beste Legion zu erschaffen, um die Orks zu besiegen.

Das Spiel gibt es auf Steam für 13,79 € und ist bei 77 % positiven Bewertungen von über 800 abgegebenen. Laut dem Entwickler des Spiels wurden bereits etwa 50.000 Einheiten verkauft und das Spiel ein Erfolg, doch er ist nicht der einzige, der damit Geld verdienen wollte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dwarves: Glory, Death and Loot ansehen.

Anderer Entwickler klaut das Spiel, vergisst die ESC-Taste

Wie wurde das Spiel geklaut? Dwarves: Glory, Death and Loot war wohl so erfolgreich, dass andere Entwickler auf die Idee kamen, das Spiel zu klauen. Ein Unbekannter lud sich das Spiel runter und baute daraus eine Mobile-Variante, die er dann im Google Play Store anbot. Dabei ging es ihm wohl nur ums Geld, denn das Erste, was eingebaut wurde, waren Mikrotransaktionen.

Was der Dieb vergaß war die Steuerung vernünftig zu ändern, so verlangte das Tutorial die ESC-Taste zu drücken und das auf dem Handy. Einige ahnungslose Spieler, die das Spiel aus dem Google Play Store hatten, beschwerten sich beim originalen Entwickler. Der wurde dadurch überhaupt erst auf den Umstand aufmerksam.

Wie hat der Entwickler sich zur Wehr gesetzt? Der Entwickler war sich unschlüssig, wie er vorgehen sollte, da eine Beschwerde beim Support von Google nicht zum Erfolg geführt hatte. Auf Reddit fragte er nach Hilfe und bekam sie auch.

Die Reddit-Nutzer rieten ihm:

Er solle sich einen Anwalt nehmen und versuchen Geld vom fremden Entwickler zu fordern, auch wenn die Erfolgschancen eher gering sind

Er soll eine DMCA-Anfrage starten, um das Spiel aus dem Store entfernen zu lassen

Auch mehrere Nutzer meldeten das Spiel im Google Play Store.

Was ist eine DMCA-Anfrage? Eine DMCA-Anfrage ist eine Anfrage nach dem Digital Millennium Copyright Act, die sehr vereinfacht ausgedrückt, alle Seiten verpflichtet, kopiergeschützte Inhalte in kürzester Zeit zu entfernen. Diese Anfragen werden meist sehr schnell bearbeitet, weil hier hohe Strafen drohen können.

Wie ging es aus? Die DMCA-Anfrage des österreichischen Entwicklers „ichbinhamma“ wurde von Google innerhalb von einigen Tagen beantwortet. Google entfernte das Spiel aus dem Google Play Store und es ist dort auch nicht mehr abrufbar.

Entgegen der Empfehlungen der Nutzer will der Entwickler wohl keine rechtlichen Schritte gegen den unbekannten Dieb einleiten. Auf Reddit verriet er, dass er sich in dem Fall wohl keine großen Chancen auf Erfolg ausgerechnet hat.

Der Entwickler wird also für die Mühen rund um die Entfernung des Spiels aus dem Playstore und die Verluste, die ihm durch die Käufe der Kunden entgangen sind, nicht entschädigt werden.

