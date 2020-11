Mit Xbox Series S spiele ich nach 15 Jahren wieder auf Konsole – Und es tut mir leid

Am 10. November erschien die neue Generation der Xbox-Konsolen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat nun eine Xbox Series S bei sich stehen. Mit dieser machte er am Wochenende seine ersten Gehversuche und scheiterte kläglich.

Wie stehe ich zu Konsolen? Die Xbox Series S ist meine erste Konsole seit der PlayStation 2. Die bekam ich 2001 von meinen Eltern geschenkt und damals war ich Feuer und Flamme. Doch über die Jahre kristallisierte sich heraus, wo im Gaming wirklich meine Leidenschaft liegt: in MMORPGs.

Und Online-Rollenspiele zockte man lange Zeit fast ausschließlich auf dem PC. Black Desert erschien erst 2019 für Konsolen – 3 Jahre nach dem PC-Release. Also wurde über Jahre der PC wahlweise runderneuert oder stückchenweise aufgerüstet.

Doch mit der Xbox Series S kam eine günstige und gleichzeitig neue Konsole auf den Markt. Und da ich sowieso ein Abo vom Game Pass für den PC besitze, reizte sie mich ungemein:

Zum einen komme ich damit mal aus meinem Büro im Homeoffice raus, in dem ich arbeite und gleichzeitig zocke.

Zum anderen hab ich seit meinem letzten Umzug eine brandneue Couch – und auch die muss ja genutzt werden!

Das sind die bösen Machtwerke, die mir so Probleme bereiten!

Was ist passiert? Am letzten Wochenende kam ich dann endlich dazu, die Xbox Series S ausführlich zu nutzen. Ich lud mir FIFA und ESO herunter und ging fest davon aus, dass ich, genau wie auf dem PC, die Spiele rocken würde.

Doch meine ersten Runden mit dem dazugehörigen Controller waren vor allem eins: erbärmlich!

Über den Autor: Alexander Leitsch ist 27 Jahre alt und kümmert sich bei MeinMMO vor allem um MMORPGs wie Guild Wars 2, Black Desert, ArcheAge oder ESO. Außerdem spielt er für sein Leben gerne TFT und bringt regelmäßige Tier Lists dazu. Doch Konsolen waren bisher überhaupt nicht sein Ding.

In FIFA 20 abgezogen, obwohl ich am PC passabel bin

Wie liefen die ersten Runden? Einen Controller hielt ich, mit Ausnahme einiger Gaming-Conventions, zuletzt 2005 in der Hand. Das kann ich so genau sagen, weil damals meine PS2 aus ihrer hängenden Vorrichtung gefallen und am Boden zerschellt ist.

Seitdem spielte ich nahezu ausschließlich am PC oder dem Smartphone. Doch das hielt mich nicht davon ab, direkt Vollgas zu geben. So startete ich eine Runde FIFA 20, das ebenfalls kostenlos im Game Pass enthalten ist. Auf dem PC spiele ich FIFA, wohl als einziger Mensch auf der Welt, mit der Tastatur!

Allerdings schaffe ich es auf dem PC Spiele gegen die KI entspannt auf Weltklasse und etwas angestrengt auf Legende zu gewinnen. Was sollte also auf der Konsole schon schiefgehen? Ich stellte die Schwierigkeit auf Weltklasse und legte los. Mein erstes Spiel verlor ich 1:3 – gegen eine KI….

Wenig später spielte ich gegen einen Kollegen ein entspanntes Anstoß-Match. Wie kläglich ich untergegangen bin, möchte ich hier nicht beschreiben, aber es wurde zweistellig!

Noch nie war ich so frustiert, wie nach meinem ersten FIFA-Match gegen einen guten Kollegen.

Was ist das Problem? Tatsächlich habe ich unglaubliche Schwierigkeiten mit der Steuerung eines Controllers. Zu Beginn fiel es mir bereits schwer, X und Y auseinanderzuhalten. Die Schultertasten, auf denen standardmäßig Spielerwechsel und Sprinten liegen, passten überhaupt nicht zu meiner Spielweise.

Ich wünschte mir schnell meine Gaming-Tastatur zurück, an die ich mich jetzt 15 Jahre so gewöhnt hatte.

Einmal Multiplayer, immer Multiplayer

Warum entschuldige ich mich hier? Seit Jahren spiele ich eigentlich nur noch Multiplayer-Spiele. Mein Fokus liegt dabei vor allem auf Games, in denen man zusammen spielt, wie MMORPGs oder teambasierte PvP-Spiele wie LoL oder Conqueror’s Blade.

Auch der Xbox Series S habe ich den Fokus auf Multiplayer-Spiele gelegt. Und natürlich werde ich sie in den kommenden Wochen auch ausführlich zocken.

Darum tut es mir jetzt schon leid, wenn ihr aus Versehen in meine Gruppe geratet. Denn mit dem Controller bin ich ein absoluter Noob und werde euer Spielerlebnis sicher nicht angenehmer machen. Besonders in ESO, Black Desert oder vielleicht sogar einem Shooter werdet ihr mich antreffen können.

Dungeons erledigt man in ESO am besten in einer Gruppe. Ob ich da eine Hilfe bin, ist fraglich.

Ob das gut ausgeht, steht in den Sternen. Vielleicht verzweifle ich demnächst sogar so sehr, dass ich einfach eine Maus und eine Tastatur an die Konsole anschließe!

Wie steht es mit euch? Seid ihr lieber mit dem Controller oder der Tastatur unterwegs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wer auch wie ich gerne in MMOs unterwegs ist, findet hier alle MMORPGs, die ihr auf PS5 und Xbox Series X/S spielen könnt.