Xbox Series S: Laut ersten Berichten reicht freier Speicher für 3 große Spiele

Ein Spieler hat seine Xbox Series S bereits eine Woche vor dem offiziellen Launch der neuen Microsoft-Konsolen bekommen und stellt fest: Der freie Speicher für Spiele und Apps ist knapp bemessen – gerade bei großen Games ist die Series S da schnell am Limit.

Woher kommt die Info? Am 10. November 2020 feiern die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S weltweit ihren Release. Einige Medien-Vertreter und Influencer haben dabei bereits im Vorfeld die neuen Konsolen von Microsoft erhalten.

Und auf Reddit meldete sich nun ein regulärer Spieler zu Wort, der seine Xbox Series S offenbar etwas zu früh erhalten hat. Er hat nun einige Details zur Konsole ausgeplaudert – unter anderem den freien Speicherplatz. Bedenkt dabei jedoch, dass es sich nicht um offiziell bestätigte Infos von Microsoft handelt.

Die Xbox Series S mit dem obligatorischen Größen-Vergleich zu einer Banane

Wie viel freien Speicher bietet die Xbox Series S? Die Xbox Series S kommt mit einer 512GB-SSD. Laut dem Bericht auf Reddit stehen auf der kleinen Next-Gen-Konsole von Microsoft dabei effektiv 364GB freien Speicher für Spiele und Apps zur Verfügung.

Was heißt das konkret? Konkret bedeutet das, dass die Series S Platz für knapp 3 große Spiele bieten dürfte. Denn so manch ein Titel wie RDR2 oder Modern Warfare inklusive Warzone ist bereits auf Last Gen über 100GB groß.

Andere Spiele wie beispielsweise The Elder Scrolls Online (ESO) kratzen bereits an dieser Grenze. Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War soll mit allem Drum und Dran auf dem PC knapp 175GB groß werden – auf der Xbox wird es wohl ähnlich sein.

Es dürfte also im Prinzip nur Platz für 2 bis 3 größere Spiele und einige kleinere Titel bleiben.

Das neue Black Ops Cold War dürfte über 100 GB groß werden. Viele solcher Brocken werden nicht auf die Series S passen

Was sagen die Spieler dazu? Diese Info wird aktuell in mehreren großen Reddit-Threads diskutiert und es gibt ordentlich Kritik.

Der freie Speicherplatz ist für viele zu knapp bemessen, so der Grundtenor. Gerade angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Xbox Series S um eine rein digitale Konsole ohne Disc-Laufwerk handelt. Da sei eine Speicher-Erweiterung im Prinzip fast schon Pflicht.

Einige sehen zudem den Fokus der Konsole deshalb bereits auf dem Spiele-Streaming-Service Xbox Cloud Gaming, bei dem man keine Installation von Games auf der lokalen Festplatte benötigt.

Die spezielle Speicherkarte für die neuen Xbox-Modelle

So könnt ihr den Speicher erweitern: Sollte euch der zur Verfügung stehende, freie Speicher der Series S nicht ausreichen, kann dieser optional erweitert werden – sowohl mit herkömmlichen Festplatten (USB 3.1 wird vorausgesetzt) als auch mit speziellen für die neuen Xbox-Modelle entworfenen Memory Cards.

