So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Lore-Entwicklerin erklärt in 2 Minuten, warum der „Junge“ Anduin in WoW: The War Within wie ein Mann aussieht

Diese 3 Charaktere spielen in WoW The War Within eine große Rolle – Das müsst ihr wissen

Die Strategie bestand darin, die Klasse stark einzuführen und dann ein wenig abzuschwächen . Offensichtlich nicht so stark, wie wir herausgekommen sind. Ich denke, es gibt noch viel zu tun . – (Ion Hazzikostas via PC Gamer )

In beispielsweise Mythic+ Dungeons etablierte sich rasch eine mächtige Aufstellung aus einem Verstärkungs-Rufer, einem Schattenpriester und einem Feuermagier – die in der Community auch als Gott-Zusammenstellung bezeichnet wurde.

Durch eine ausgeklügelte Taktik konnte der Schaden eines Unholy-Todesritters im Raid auf beeindruckende 13 Millionen DPS erhöht werden, in dem er von 22 Verstärkungs -Rufern gebufft wurde. Dies führte dazu, dass der Boss in wenigen Sekunden regelrecht schmolz und die Balance des MMORPGs gehörig durcheinander wirbelte.

Doch die einzigartige neue Spielweise sorgte nach der Veröffentlichung der Verstärkungs -Spezialisierung für Aufruhr in der Community. Da der Verstärkungs -Rufer selbst nur wenig Schaden verursacht, sondern die Mitspieler durch Buffs verstärkt, sah es im DPS-Meter so aus, als würde er nur wenig Beitrag leisten. Dadurch wurden Rufer aus Gruppen geworfen.

Was hat es mit der Supporter-Klasse auf sich? Erstmals erhielt eine Klasse während einer laufenden Erweiterung von World of Warcraft eine völlig neue Spezialisierung. Der Rufer wurde mit der Verstärkungs -Spezialisierung ausgestattet, die sich darauf konzentriert, den Schaden, die Leistung und die Durchhalte-Kraft der Mitspieler zu stärken.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der Rufer stellte die Balance von World of Warcraft auf den Kopf. Die neue Spezialisierung des Rufers zählt zu den mächtigsten im Spiel. Ein Blizzard-Mitarbeiter sagt, das sei mit voller Absicht so. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Insert

You are going to send email to