Diese 3 Charaktere spielen in WoW The War Within eine große Rolle – Das müsst ihr wissen

Im kommenden Addon für World of Warcraft spielen neben Anduin und Thrall drei weitere Figuren eine tragende Rolle: Alleria Windläufer, Xal’atath und Magni Bronzebart. Doch wer sind sie und was macht sie wichtig?

Was ist The War Within? Auf der BlizzCon 2023 zeigte Blizzard, dass World of Warcraft noch sehr viele Geschichten zu erzählen hat. In der kommenden “Weltseelen-Saga” wird endlich die Story aus Legion wieder aufgegriffen und unter anderem das seitdem hartnäckig ignorierte Riesenschwert von Sargeras in den Mittelpunkt gerückt. Denn das steckt nach wie vor als titanische Hinterlassenschaft tief im Planeten Azeroth und noch immer ist nicht klar, was genau der Titan mit dieser Aktion bezwecken wollte.

Doch das soll nun in der neuen Saga erneut zum Thema werden und den Anfang der Story, die sich über gleich drei Addons erstrecken soll, macht die Erweiterung “The War Within”.

Alleria Windläufer, Xal’atath und Magni Bronzebart – Warum sind sie so wichtig?

Mit The War Within bietet Blizzard also einen tiefen Einblick in die Story und den Hintergrund der World of Warcraft. Und auch wenn man im epischen Trailer zum Addon einen sichtbar angeschlagenen Anduin und einen rührend-fürsorglichen Thrall erlebt, spielen auch andere wichtige Figuren große Rollen in der kommenden Story: Sylvanas Schwester Alleria, die mysteriöse Xal’atath und der Zwerg Magni. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr zu diesen drei prominenten NPCs.

Alleria Windläufer, die Anführerin der Leerenelfen

Wer ist das? Alleria ist die ältere Schwester der berüchtigten Sylvanas. Einst war sie eine standhafte Anführerin innerhalb der berühmten hochelfischen Waldläufer. Mittlerweile hat sie die Macht der Leere gemeistert und ist die Anführerin der Leerenelfen. Die Ereignisse um den Fall ihrer Schwester Sylvanas und ihre Verbindung zur Macht der Leere haben sie jedoch tief gezeichnet.

Was hat sie gemacht? Alleria ist schon seit dem Strategiespiel Warcraft 2 Teil der Warcraft-Story und führte von Anfang an einen erbitterten Kampf gegen die Orcs und deren Horde. Das gipfelte in einer Expedition nach Draenor, von wo aus Alleria und ihre Truppen nicht mehr zurückkehrten, da das Dunkle Portal derweil zerstört wurde. Die Allianz gedachte Alleria und ihrer Kameraden als Helden und errichtete sogar Statuen, um das Andenken an ihr Opfer zu ehren.

Erst viel später, im Addon Legion, kam heraus, dass Alleria noch lebt. Anstatt zu sterben, überlebte sie im wirbelnden Nether und schloss sich später der Armee des Lichts an. Da sie aber die Macht der Leere nutzte, kam es zum Zerwürfnis. Später meisterte sie allerdings diese finstere Kraft und wurde zur Anführerin der Leerenelfen.

Warum ist sie wichtig? Alleria kontrolliert die Macht der Leere in sich, wird aber stetig von finsteren Einflüsterungen heimgesucht. Seit dem Fall der Alten Götter sollte dies eigentlich weniger geworden sein, doch exakt das Gegenteil ist der Fall.

Alleria wird also ein für alle Mal unter Beweis stellen müssen, dass sie die Leere in ihr tatsächlich kontrollieren kann und sich der Vorbotin Xal’atath entgegenstellen kann. Sie und die Vorbotin werden also erbitterte Rivalinnen in The War Within werden. Es wird sich zeigen, ob Alleria als siegreiche Heldin hervorgeht oder ihr ein ähnlich grimmiges Schicksal wie ihrer Schwester blüht.

Xal’atath, die Vorbotin

Wer ist das? Spieler von WoW Legion kennen unter diesem Namen womöglich die Artefaktwaffe der Schattenpriester und schon damals war klar, dass nichts Gutes dahintersteckt. Der Dolch war unfassbar alt und finstere Legenden besagten, dass er womöglich aus den Überresten eines längst vergangenen Alten Gottes gefertigt wurde.

Später kam heraus, dass Xal’atath eine finstere Entität ist, die lediglich in diesem uralten Dolch gebunden war. Durch die Machenschaften der Spieler wurde Xal’atath befreit und übernahm den Leichnam der Kultisten-Elfe Inanis.

Was hat sie gemacht? Xal’atath scheint noch älter als die Alten Götter zu sein und direkt der Macht der Leere zu dienen. Sie ist die Vorbotin der Leere und hat vor, Azeroth aus dem Griff der Titanen zu befreien. Dazu hat sie zufrieden zugesehen, wie die Spielerhelden nach und nach die Alten Götter erschlugen und ihr so den Weg bereiteten.

Warum ist sie wichtig? Xal’atath scheint auf dem besten Weg zu sein, die neue Oberschurkin zu werden. Sie versucht nichts Geringeres, als den Aufstieg eines neuen dunklen Vermächtnisses in Gang zu setzen. Und dazu wird sie die schreckliche Macht der Neruber von Azj-Kahet nutzen.

Denn tief unter der Oberfläche des Planeten leben diese Kreaturen noch immer wie vor Jahrtausenden in einem gewaltigen, aber stagnierten Imperium. Xal’atath hat ihnen aber eine neue, glorreiche Zukunft in Aussicht gestellt und die Königin Ansurek für ihre Sache gewonnen.

Als Gegenleistung für ihre Loyalität hat Xal’atath den Nerubern die Möglichkeiten zu einer “dunkle Evolution” gewährt, welche die Spinnenwesen in eine neue Art von grausigen Dienern verwandelt.

Magni Bronzebart, der Herold von Azeroth

Wer ist das? Dieser Zwerg war früher der König von Khaz Modan und der Bruder des von Arthas erschlagenen Muradin. Er ist ein treuer und standhafter Streiter, der mittlerweile als der Herold der Weltseele von Azeroth fungiert.

Was hat er gemacht? Magni war stets ein treuer Freund der Allianz und focht tapfer gegen die Horde und später die Truppen des Lichkönigs. Als der Kataklysmus Azeroth umwälzte, opferte sich Magni heldenhaft und wurde eine Diamantstatue. So wurde Khaz Modan gerettet und Magni verblieb erstarrt im Herzen der alten Eisenschmiede.

Während die Zwerge seines Opfers gedachten und ihn dafür in Ehren hielten, verband sich der Geist von Magni mit der Welt von Azeroth. Jahre später erwachte er zum Erstaunen aller plötzlich aus seiner Starre und erklärte, dass er von nun an die Stimme Azeroths sei.

Daher spielte Magni auch eine entscheidende Rolle in den Ereignissen um das Finale von Legion, worin der Titan Sargeras sein Schwert tief ins Innere von Azeroth stieß und so die Welt tödlich verwundete.

Von da an war es Magnis Mission, die Wunde in der Welt zu heilen und den Planeten zu retten. Das wurde vor allem während der Azeroth-Krise offenbar, als Magni viel Mühe unternahm, um mit dem Herzen von Azeroth die Wunden des Planeten zu heilen. Am Ende trugen Magnis Bemühungen schließlich Früchte. Wo früher das Wehklagen der Weltseele zu hören war, singt Azeroth jetzt wieder fröhlichere Lieder.

Warum ist er wichtig? Nach wie vor steckt das Schwert von Sargeras in Azeroth und das dunkle Blut der toten Alten Götter sickert in die Tiefen der Welt, wo Xal’atah und ihre neuen nerubischen Handlanger finstere Pläne schmieden.

Wie der Name der neuen Saga schon klarmacht, geht es in der kommenden Geschichte wortwörtlich um die Seele der Welt und Magni als ihre Stimme wird zweifellos eine gewichtige Rolle spielen.

So viel zu drei der prominenten Figuren und ihrer Rolle im kommenden WoW-Addon.