WoW Dragonflight – Alles was ihr zu Neltharion und seinem Erbe aus Patch 10.1 wissen solltet

Patch 10.1 für WoW Dragonflight heißt “Glut von Neltharion” und dreht sich um das Vermächtnis des früheren Drachenaspekts. Doch wer genau ist Neltharion und warum ist er so wichtig?

Das ist die “Glut von Neltharion”: Patch 10.1 von WoW trägt den Namen “Glut von Neltharion” und behandelt das Vermächtnis des gefallenen Drachenaspekts, der später unter dem Namen “Todesschwinge” viel Unheil über die Welt von Azeroth gebracht hat.

Im Update geht ihr der Vergangenheit des Drachenaspekts nach und erkundet in den unterirdischen Höhlen der Dracheninsel Neltharions altes Labor Aberrus, den Schmelztiegel der Schatten. Dort schuf Neltharion seine größten und mächtigsten Kreationen, doch hier verfiel er auch den Einflüsterungen der Alten Götter und schließlich dem Wahnsinn.

Da die Story von Patch 10.1 und dem neuen Raid um Aberrus so eng mit der Geschichte Neltharions verzahnt ist, findet ihr hier die wichtigsten Informationen zu dieser tragischen Figur aus der WoW-Geschichte.

Neltharions Vorgeschichte

Wie alle der alten Drachenaspekte entstand Neltharion aus einem geistlosen Protodrachen, der von den Titanen mit Macht und Verstand erfüllt und so zu einem Drachenaspekt wurde. Zusammen mit seinen Brüdern und Schwestern stellte er sich dem Urahn aller Drachen, der gefräßigen Bestie Galakrond.

Nach dem Ende Galakronds erwählten die Titanen die Drachenaspekte zu Wächtern über Teile ihrer Schöpfung. Neltharion wurde so zum Erdwächter und bekam Macht über diesen Aspekt der Welt. Zusammen mit den anderen Aspekten wachte Neltharion Jahrtausende über die Welt und es herrschte Frieden und Harmonie.

Neltharions Verrat

Doch keine goldene Zeit währt ewig und Neltharion wurde von den Alten Göttern versucht. Während er in seinem geheimen unterirdischen Labor Aberrus allerlei fragwürdige Forschung – und die Erschaffung der Dracthyr – betrieb, wurde er von den Alten Göttern kontaktiert.

Diese abscheulichen Wesen wollten aus ihrem Kerker entkommen und säten die Saat der Zwietracht und des Neids in Neltharion. Sie überzeugten ihn, mit der Drachenseele eine vernichtende Waffe zu schaffen und Neltharion konnte die anderen Drachenaspekte, die ihm blind vertrauten, dazu bewegen, ihre Macht in das Artefakt einfließen zu lassen.

Als es schließlich zum großen Krieg der Ahnen kam und die Vorfahren der Nachtelfen Dämonen auf Azeroth entfesselten, nutzte Neltharion die Drachenseele, um die anderen Drachen zu bekämpfen. Dabei wurde der blaue Schwarm praktisch vernichtet und auch die anderen Drachen stark dezimiert.

Dennoch schafften es die verbliebenen Drachen und die Nachtelfen schließlich, die Befreiung der Alten Götter zu verhindern und auch die Dämonen zurückzuschlagen. Neltharion, der im Kampf schwer verwundet und dessen Leib von gigantischen Panzerplatten zusammengehalten wurde, war von nun an als “Todesschwinge” bekannt und verbarg sich vor dem Zorn der anderen Drachen.

Er und sein schwarzer Drachenschwarm, der dem Wahnsinn seines Aspekts ebenso verfallen war, mischten sich in den folgenden Jahrtausenden immer wieder in die Geschicke der Welt ein. Eine besondere Schurkenstat Neltharions war ein Komplott, bei dem Alexstrasza, die Herrin des roten Schwarms, in die Hände der Orcs geriet und Drachen als Kampfbestien für die Kriegsbemühungen der Horde ausbrüten musste.

Später versuchte Todesschwinge in der Gestalt des Lord Daval Prestor die Allianz zu unterwandern und in Chaos versinken zu lassen. Das konnte aber durch das Eingreifen der anderen Drachenaspekte verhindert werden und Neltharion musste sich erneut zurückziehen.

Neltharions Vernichtung

Neltharion wurde in seinem Versteck in Tiefenheim von seinen treuen Kultisten erneut zusammengeflickt und mit Elementiumplatten verstärkt. Nur so konnte sein geschundener Leib zusammengehalten werden. Derweil regten sich die Alten Götter Yogg-Saron und C’thun und fachten den Wahn und die Macht von Todesschwinge weiter an.

Das führte schließlich zum großen Kataklysmus. Todesschwinge zerriss die Weltensäule und die freikommende Macht zerstörte ganze Landstriche Azeroths und veränderte sie für immer. Was folgte, waren die umwälzenden und dramatischen Ereignisse aus dem Addon Cataclysm.

Am Ende dieser Story kam es zum großen Showdown zwischen Todesschwinge, dem Orcschamanen Thrall und den anderen Aspekten. Thrall war laut einer Prophezeiung auserkoren, Todesschwinge zu vernichten, doch dazu brauchte er erneut die Drachenseele.

Da diese aber mittlerweile zerstört worden war, mussten die Helden mithilfe des bronzenen Drachenaspekts in die Vergangenheit reisen, um das Artefakt zu bergen. Dies gelang nach einigen Hindernissen und so konnten Thrall und die Helden Azeroths Todesschwinge am Wyrmruhtempel endlich konfrontieren.

Thrall schaffte es mit dem Einsatz der Drachenseele, Todesschwinges bis dato undurchdringliche Panzerung zu beschädigen. Daraufhin konnten die Helden weitere Platten absprengen und Thrall den Drachen schwer verwunden.

Noch in seinem Untergang versuchte Todesschwinge, die Welt mit einem weiteren Kataklysmus endgültig zu verwüsten, doch die restlichen Aspekte konnten dies verhindern und Todesschwinge vernichten. Dabei verloren sie ebenfalls einen Großteil ihrer Kräfte und gingen stark geschwächt aus dem Konflikt heraus.

Damit wurde ein neuer Status Quo geschaffen, der auch in Dragonflight noch anhält. Denn die Dracthyr, die von Neltharion vor seinem Verrat geschaffen wurden, erheben nun Anspruch auf das Erbe ihres “Vaters”.

Vor allem die abtrünnige Fraktion der Splitterflamme unter ihrem Kommandanten Sarkareth will unbedingt in Neltharions Labor Aberrus das Vermächtnis Neltharions unter ihre Kontrolle bringen. Der Kampf um Aberrus und die “Glut von Neltharion” ist der zentrale Part der Story in Patch 10.1.

Die Geschichte der Drachenaspekte und die Zukunft ihrer Schwärme ist in Patch 10.1 und kommenden Story-Updates der große Story-Mittelpunkt von Dragonflight. Wenn ihr also wissen wollt, wie es mit den Drachen weitergeht, dann holt euch Dragonflight!