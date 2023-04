WoW Dragonflight – Patch 10.1: Diese 5 neuen Features machen das Addon noch besser

World of Warcraft bringt euch bald den großen Content-Patch 10.1. Darin sind eine Menge Inhalte, die das Addon Dragonflight noch attraktiver für alle WoW-Fans machen sollten.

Was ist Patch 10.1? Nur 6 Wochen nach dem Start des letzten großen Updates legen die Entwickler bei Blizzard für World of Warcraft: Dragonflight bereits nach und bringen euch schon am 3. Mai 2023 Patch 10.1. Das Content-Paket ist prall gefüllt mit coolen, neuen Inhalten und trägt den verheißungsvollen Namen “Glut von Neltharion”.

Die 5 größten Features von Patch 10.1 “Glut von Neltharion” für World of Warcraft: Dragonflight

Patch 10.1 bringt eine Menge Content, darunter einen Raid, ein neues Gebiet und ein cooles Feature, das euch fraktionsübergreifende Gilden spendiert. Was das alles im Detail bedeutet, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Lasst es im neuen Raid “Aberrus, Schmelztiegel der Schatten“ krachen

Das Herzstück des Addons “Glut von Neltharion” ist das Vermächtnis des namensgebenden, früheren Drachenaspekts. Denn schon bevor er als Todesschwinge bekannt wurde, hat dieser mächtige Drache in seinem geheimen Labor Aberrus finstere Experimente abgehalten.

Das führte zwar auch zur Erschaffung der Dracthyr, aber auch anderer Kreaturen, die besser niemals befreit werden sollten. Auch war Aberrus der Ort, an dem Neltharion dem Einfluss der Alten Götter anheim fiel und den unglückseligen Pfad betrat, der später zum großen Verrat an den anderen Aspekten führte.

Doch, wie im eindrucksvollen Cinematic zu sehen, haben die drei verblieben Ur-Inkarnationen herausgefunden, wo sich Aberrus befindet und planen, die dort verborgene Macht für sich zu gewinnen. Doch auch die abtrünnigen Dracthyr von der Splitterflamme unter ihrem Anführer Sarkareth wollen die Macht des “Schmelztiegels der Schatten” für sich gewinnen.

Mittendrin stehen eure Helden, die all diese Schurken davon abhalten müssen, die unheiligen Geheimnisse Neltharions erneut in die Welt zu bringen. Doch um das zu verhindern, müsst ihr an neun Bossen vorbei, darunter die bizarren Kreationen Neltharions sowie leibhaftige Riesen.

Am Ende trefft ihr aber nicht auf eine weitere Inkarnation, sondern auf den abtrünnigen Dracthyr Sarkareth. Die verbliebenen Inkarnationen Fyrakk, Vyranoth und Iridikron will sich Blizzard als große Endbosse für spätere Meilensteine der Dragonflight-Story aufheben.

Wie in Dragonflight mittlerweile üblich, erscheint der neue Schlachtzug schon am ersten Tag in allen Schwierigkeitsgraden. Wie zu erwarten, wird es ein neues Gear-Set für den Raid geben.

Erkundet die Unterwelt der Dracheninseln

Die Suche nach dem geheimen Labor von Neltharion führt euch in den Untergrund der Dracheninseln, und zwar in die gewaltige Zaralekhöhle. Dieses Monstrum von einer Kaverne unterhöhlt einen großen Teil der Inseln. Dort erwarten euch wunderschöne Edelsteinformationen, aber auch allerlei Gefahren.

Die Ur-Inkarnation Fyrakk will eine Allianz mit dem Volk der riesenhaften Djaradin schmieden und auch die abtrünnigen Dracthyr von der Splitterflamme sind hier unterwegs, da sie das Labor ihres Schöpfers Neltharion als ihr Geburtsrecht betrachten.

Aber auch eure Helden werden hier auf Verbündete stoßen: und zwar auf niedliche Maulwurfwesen mit dem knuffigen Namen “Niffen”. Diese Kreaturen haben sich bisher von der Oberfläche ferngehalten und sind somit völlig neu. Ihr könnt leider (noch) keine Niffen spielen, aber die knuffigen Wühler bieten euch einen neuen Ruhmespfad mit weiteren Goodies.

Erlebt die weitere Story um Tyr und den Blauen Drachenschwarm

Dragonflight brachte einige spannende Storys ins Rollen und nachdem die roten und schwarzen Schwärme zuletzt etwas Aufmerksamkeit bekommen hatten, sind laut Game Director Ion Hazzikostas nun endlich die arg gebeutelten blauen Drachen an der Reihe. Ihre Story soll in Patch 10.1 eine Fortsetzung finden. Womöglich steht sogar eine Art Rückkehr von Malygos an.

Wer die Story von Dragonflight mitverfolgt hat, weiß auch um die Reinkarnation des legendären Titanenwächters Tyr. Doch seine Wiedererweckung blieb bislang unvollständig. In Patch 10.1 soll diese Story weitergehen und ihr könnt erleben, wie die Geschichte um den Titanenwächter weitergeht.

Schließt euch zu fraktionsübergreifenden Gilden zusammen

Nachdem Horde und Allianz bereits zusammen die Dracheninseln erkunden können und es unter anderem gemischte Gruppen gibt, in denen sich Orc und Mensch die Hände reichen, geht Blizzard mit Patch 10.1 noch einen Schritt weiter. Bald sind auch gemischte Gilden möglich, in denen beide Fraktionen problemlos zusammenarbeiten können.

Diese kleine, aber feine Neuerung kommt vielen Spielern entgegen, die Helden auf beiden Fraktionen spielten und so gezwungen waren, Kopien ihrer Gilde bei der jeweils anderen Fraktion anzulegen.

Jetzt könnt ihr endlich mit all euren Twinks zusammen spielen und die Vorteile einer Gilde, wie Gildenchat, Gildenressourcen und das allgemeine soziale Gefüge einer Gilde nutzen. So wird World of Warcraft noch zugänglicher und bringt die Spieler näher zusammen.

Stürzt euch in die nächste Season Mythic+ mit neuen Affixen

Lange schon wünschte sich die Community von World of Warcraft eine Änderung am Mythisch+-Modus. Mit Patch 10.1 wird dieser Wunsch endlich umgesetzt und es kommen massive Änderungen am System der Affixe. So wird es künftig nur noch drei Affixe geben und diese kommen auch nicht mehr so früh wie gewohnt ins Spiel. Ihr erhaltet den ersten Affix auf Stufe 2, den zweiten auf Stufe 7 und den letzten auf Level 14.

So will Blizzard für eine gerechtere Verteilung der Beute sorgen. Außerdem sollen Spieler mehr Zeit haben, sich mit den Mechaniken der Dungeons auseinanderzusetzen, bevor eine Übermacht an Affixen sie frühzeitig in die Knie zwingt. So fällt die Lernkurve insgesamt sanfter aus und auch Neulinge haben mehr Spaß am System.

All diese Neuerungen von Patch 10.1 von World of Warcraft: Dragonflight sollten die Qualität und den Content des Addons nochmal um einiges steigern und erweitern. Worauf wartet ihr also noch? Auf nach Azeroth und zu den Dracheninseln!