Endet WoW nach der Worldsoul Saga? – Blizzard gibt eine klare Antwort

Manch einer hat Sorge, dass World of Warcraft nach den nächsten drei Erweiterungen zu Ende sein könnte. Blizzard hat dazu klar Stellung bezogen.

Dass Blizzard mit der „Worldsoul Saga“ gleich drei Erweiterungen angekündigt hat, sorgte anfänglich für viel Freude. Doch nach dem ersten Hype mischte sich dann die Sorge in diese Ankündigung. Denn könnte das vielleicht bedeuten, dass nach „WoW: The Last Titan“ das Zeitalter von World of Warcraft beendet ist und die Entwicklung aufhört?

Um alle Spielerinnen und Spieler zu beruhigen, die diesen Gedanken haben, hat sich der General Manager John Hight zu dem Thema geäußert und erklärt: Mit World of Warcraft ist noch nicht Schluss.

Woher stammt die Info? Im Gespräch mit dem Magazin Digital Trends sprach John Hight über die Zukunft des Spiels. Dabei ging es nicht nur um die kommenden drei Erweiterungen, sondern auch die Zeit danach.

Was wurde gesagt? Auf die Frage hin, wie denn die „Worldsoul Saga“ das aktuelle Kapitel abschließen würde, gab er eine recht klare Antwort, die Sorgen beschwichtigen dürfte:

Das ist nicht das Ende von World of Warcraft, das ist das Ende dieses großen Kapitels. Wir werden auch danach noch mehr Erweiterungen erschaffen.

Dennoch soll es einige Änderungen geben. Denn World of Warcraft will in der Zukunft die Erweiterungen in schnellerer Reihenfolge veröffentlichen.

Aktuell beträgt die Zeit zwischen zwei Erweiterungen ungefähr 24-30 Monate, also etwa mehr als zwei Jahre. Hight sagte im gleichen Interview dazu:

Unser ultimatives Ziel ist es, Content in einer zuverlässigen Geschwindigkeit zu veröffentlichen, sodass Spielerinnen und Spieler wissen, wann sie die nächste Erweiterung erwarten können. Wir würden das gerne häufiger machen, denn wir wollen nicht, dass die Leute zwei Jahre auf ein Addon warten. Wir sind zwar noch nicht bereit, uns auf eine neue Release-Geschwindigkeit festzulegen, weil wir erst das gesunde Mittel finden müssen: Zwischen unserer Zeit, die wir brauchen und dem Zeitpunkt, wann Spieler uns signalisieren, dass sie bereit sind.

Die Zukunft von World of Warcraft sieht also durchweg positiv aus. Mehr Content, mehr Erweiterungen und noch lange kein Ende in Sicht. Zumindest vorerst – denn oft wird auch Kritik laut, dass WoW doch langsam mal eine „Relaunch“ in Form von „WoW 2“ benötigen würde.

Immerhin – für die ganze Worldsoul-Saga müsst ihr knapp 810 Euro einplanen.