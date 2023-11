WoW The War Within vorbestellen: Alle Inhalte und Boni der Epic und Heroic Edition

The War Within wird das neue Addon für World of Warcraft. Es erscheint im Herbst 2024, doch ihr könnt es schon jetzt vorbestellen. Es gibt drei Editionen zu kaufen und wir stellen alle Inhalte im Detail vor.

Was steckt in The War Within? Die nächste Erweiterung für WoW bildet den Auftakt einer neuen Story-Kampagne, die sich insgesamt über drei Addons erstreckt. In The War Within geht ihr endlich dem Mysterium um das Schwert des Sargeras und der Weltseele von Azeroth auf den Grund. Und das könnt ihr wörtlich nehmen, denn es zieht euch in die Tiefen des Planeten, wo ihr auf das Spinnenvolk der Neruber trefft, die von der Vorbotin der Leere verführt wurden.

An Gameplay-Features bietet euch die neue Erweiterung unter anderen ein neues Maximallevel, Tiefen (ein System für die offene Welt für 1 bis 5 Spieler), dynamisches Fliegen, das Kriegsmeutensystem, mit dem ihr endlich euren Fortschritt mit allen Twinks teilen könnt und Heldentalente.

Base, Epic oder Heroic-Edition? Das steckt an Inhalten drin

The War Within erscheint zwar erst im Herbst 2024, doch ihr könnt schon jetzt das Addon vorbestellen und euch so coole Goodies und je nach Edition sogar Zugang zur Beta sichern.

Das ist die Epic Edition

Was kostet die? Diese ultimative Edition von The War Within bekommt ihr für 89,99 Euro.

Was steckt drin?

Die Erweiterung The War Within

WoW Dragonflight (falls ihr es noch nicht besitzt)

Charakterboost auf Stufe 70

1.000 Händlerdevisen für den Handelsposten

Mount: Algarischer Sturmreiter – Nutzt dynamisches Fliegen und bietet dutzende Anpassungsmöglichkeiten, sowie Zugang zu speziellen Rennstrecken

Transmog-Set: Gewand des Sturmreiters – Lässt sich mit einem weiteren Effekt im Spiel aufwerten

3 Tage Early Access für The War Within

30 Tage Spielzeit

Haustier: Pusti das Sturmjunge

Spielzeug: Sandkastensturmgreif

Irdener Ruhestein des Tiefenbewohners

Das müsst ihr zum Beta-Zugang wissen: Wenn ihr die Epic Edition kauft, bekommt ihr einen garantierten Zugang zur Beta von The War Within. Der Start der Beta ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt und wird später im Laufe der Entwicklung bekannt gegeben. Dann folgen auch die Details darüber, wann ihr in die Beta gelangt.

Das müsst ihr zum Early Access wissen: Entscheidet ihr euch als Vorbesteller für den Kauf der Epic Edition, erhaltet ihr einen speziellen Bonus. Ihr könnt dann The War Within bereits drei Tage vor dem eigentlichen Release spielen. Erwartet dabei allerdings keinen starken spielerischen Vorteil.

Der frühzeitige Zugang gewährt euch im Prinzip nur einen früheren Zugriff auf die Levelphase bis Level 80, den ersten Story-Content und andere Features der Erweiterung wie die Kriegsmeuten und die Heldentalente.

Kompetitiver Content wie die erste Saison von The War Within mit Mythisch+ Dungeons, Raids und PvP, sowie Endgame-Content wie Mythisch 0-Dungeons und andere wöchentliche Lockout-Systeme werden erst nach Release freigeschaltet. Das in der Regel erst zwei bis drei Wochen nach dem offiziellen Release.

Entsprechend gibt euch der Early Access keinen spielerischen Vorteil, sondern ermöglicht es euch, entspannt und abseits der großen Hektik des weltweiten Releases zu spielen. Ihr könnt euch also voll auf die Story der ersten Erweiterung der Weltenseelen-Saga konzentrieren.

Das ist die Heroic Edition

Was kostet die? Diese aufgewertete Edition von The War Within bekommt ihr für 69,99 Euro.

Was steckt drin? Hier bekommt ihr die folgenden Inhalte:

Die Erweiterung The War Within

WoW Dragonflight (falls ihr es noch nicht besitzt)

Charakterboost auf Stufe 70

750 Händlerdevisen für den Handelsposten

Mount: Algarischer Sturmreiter – Nutzt dynamisches Fliegen und bietet dutzende Anpassungsmöglichkeiten, sowie Zugang zu speziellen Rennstrecken

Transmog-Set: Gewand des Sturmreiters – Lässt sich mit einem weiteren Effekt im Spiel aufwerten

Das ist die Base Edition

Was kostet die? Die grundlegende Edition von War Within bekommt ihr ab 49,99 Euro.

Was steckt drin?

Die Erweiterung The War Within

WoW Dragonflight (falls ihr es noch nicht besitzt)

Charakterboost auf Stufe 70

500 Händlerdevisen für den Handelsposten

So viel zu den Editionen der Vorbestellerpakete von The War Within. Wenn ihr eine davon buchen wollt, dann geht auf die WoW-Seite von Blizzard und trefft eure Wahl.